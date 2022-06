Seis personas han resultado heridas tras el desplome de parte de un escenario del festival gallego O Son do Camiño, que se encontraba en montaje. La Voz de Galicia informa que dos personas se encuentran hospitalizadas en estado grave tras haberse precipitado desde una torre que ha colapsado. Los seis operarios heridos han sido rescatados por los Cuerpos de Emergencia tras quedar atrapadas bajo el montaje.

El derrumbamiento de parte del escenario de O Son do Camiño ha ocurrido a eso de las 12.30 del mediodía, según fuentes de la Xunta, que organiza el festival, por «algún fallo» cuyas causas aún «se investigan». O Son do Camiño ha asegurado que «no está sobre la mesa» la suspensión del festival, que se celebra la semana que viene, pero ha indicado que esperará a que se esclarezcan las causas del accidente para tomar cualquier decisión.

El colapso del escenario de O Son do Camiño sucede a una semana de que se celebre el festival, que tiene lugar los días 17, 18 y 19 de junio en Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. En su cartel asoman nombres del peso de The Chemical Brothers, C. Tangana, Liam Gallagher, Rigoberta Bandini, Anuel AA o Dani Martín. Se prevé que 45.000 personas asistan al festival.

