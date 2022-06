Te invitamos esta semana al concierto de Amante Laffón

El grupo sevillano Amante Laffón ha publicado recientemente su debut en largo ‘Reflexiones breves sobre asuntos largos’ tras haber pasado por otras formaciones como Depitillos. Este disco incluye varios singles reseñables de post-punk como ‘Tiempo’, otros más próximos a la amalgama de sonidos de León Benavente como ‘Fiebre (el último concierto)’ y otros de título tan llamativo como ‘Sigue, calla, traga, gana’.

Pero quizá sea ‘Nuevos fracasos’ la mejor composición que han publicado de momento. Se ciñe a apenas 2 minutos en los que narran un desengaño («Cuántas veces fui donde me plantaron / solo por seguir haciendo el payaso»), con una baza enorme como es ese cambio melódico en el pre-estribillo y en el estribillo propiamente dicho. De «¿qué vas a decir, que se te ha gastado… el amor?» a «lo confieso, me has hecho daño». Un tema sobre el dolor que celebrar con pogos en un concierto al que JENESAISPOP te invita esta semana, consumición incluida.

Y es que Amante Laffón son uno de esos grupos noveles por los que está apostando Johnnie Walker para su Keep Walking Tour, un ciclo gracias al que una veintena de proyectos actúan en Madrid, Sevilla y Málaga. Amante Laffón actúan este miércoles 15 de junio en la Sala Holiday de Sevilla y JENESAISPOP invitará a los primeros en escribir a [email protected] junto a un acompañante. Recordad pasarnos vuestros nombres y apellidos.



