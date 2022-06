Emeli Sandé: «Ahora me siento más liberada y empoderada»

‘Let’s Say for Instance‘ es el primer disco de Emeli Sandé como artista independiente, desde que dejara Virgin en 2020, poco después de ‘Real Life’, su anterior trabajo. Sandé ha aprovechado para explorar muchos caminos y estilos que no estaban tan presentes en sus anteriores discos, dando como resultado uno de sus álbumes más vivos. Hablamos con ella sobre el proceso de creación de ‘Let’s Say for Instance’, sobre los pros y contras de estar en una multi vs ser una artista independiente, sobre el autotune, sobre la importancia para ella del amor y de la libertad para amar más allá de orientaciones, sobre cómo pensó que éste iba a ser su último álbum, sobre Eurovisión… o incluso sobre sacar una versión en español de uno de los temas de este disco

¿Qué ha significado para ti lanzar este disco?

Es un gran paso para mí, me siento ahora mucho más liberada y empoderada. Es como que se ha abierto un capítulo nuevo, un nuevo comienzo en el que puedo expresarme de muchas maneras. Si la gente me quiere seguir en este nuevo viaje, si quieren conocerme a mí y a todos los aspectos de mi vida, estaré encantada.

Es tu primer disco como artista independiente. Por un lado más libertad creativa, pero no sé si también te asusta perder la maquinaria de una multi, sobre todo de cara al público más general que te conoció por el tema con Guetta (NdR: ‘What I Did for Love’).

Ese miedo está, ¿pero sabes qué? He llegado a un punto de mi carrera, y de mi vida en general, en el que tengo que aceptar ese riesgo. Necesito ser 100% yo misma, necesito decir “esto es lo que soy, así soy yo”. Y tienes razón, a ver, la infraestructura de una gran discográfica la pierdes, posiblemente pierdes también posiciones altas en los charts… pero todo eso tengo que aceptarlo y plantear mi carrera sabiéndolo. En cuanto dejé Virgin, a principios de 2020, supe que iba a perder todos los privilegios que tenía con una major, pero oye, también iba a poder adquirir unos privilegios creativos que hasta ese momento no había tenido.

“No hay nada más importante que el amor”, cantas en ‘There Isn’t Much’. ¿Es esa canción la pieza central del álbum?

Puede ser, sí. Es que usamos tanto la palabra “amor” que se ha convertido en un cliché. Para mí, cuando digo “amor” hablo de esa fuerza, esa energía que te lleva a hacer cosas extraordinarias. Es algo muy poderoso.

Hay autotune en ‘Family’, pero no es una constante en el disco. ¿Por qué?

Durante el confinamiento pasé por una fase en la que quería manipular mi voz, quería experimentar con cosas nuevas, quería pensar en mi voz como un instrumento más que modificar en el ordenador. Sé que hay gente que se ha quejado de él, que dice que le quita peso a la canción, pero yo no lo veo así, yo veo que añade una textura que nunca había visto en una canción mía. Además, tenía claro que quería publicarla para recalcar el hecho de que es una época nueva para mí, y que cualquier regla o cualquier categoría que yo haya hecho para mi música anteriormente, ahora quiero romperla. Quería que eso fuese una declaración de intenciones de cómo yo estaba en un momento nuevo, pero no que todo el disco fuese así.



Tras ‘September 8th’ tenemos una sorpresa con ‘Look in Your Eyes’, una canción post-disco que nos puede recordar a Melba Moore y Cheryl Lynn. ¿Cómo fue el proceso con esa canción?

Muy divertido, me encantó trabajar con el productor de esa canción, Booker T. Hicimos casi una fiesta en el estudio, con comida, ron… (ríe). Y creo que pudimos capturar las sensaciones de esa fiesta en el estudio y ponerla en la canción. Para mí fue también cruzar un límite, o quitarme de las restricciones que yo me había impuesto… es algo que he querido hacer en todo el disco. Pensar “éste puede ser mi último disco, ¿por qué no probar esto? ¿Por qué no hacer lo que quiera? ¿Por qué reprimirme? ¿Por qué?”. Si no tenía nada que perder, quería probarlo todo.

¿Por qué pensabas que podía ser tu último disco?

Porque es mi primer disco independiente, además lo estaba haciendo auto-producido, estábamos en pleno confinamiento, no sabía si podría volver a hacer conciertos, si había luz al final del túnel… no sé, quise invertir ahí todo el dinero, porque decía “¿y si no puedo hacer otro?”. Era todo o nada para mí.

En la redacción nos han gustado mucho las armonías de ‘Wait for Me’, ¿qué nos puedes decir de esta canción?

Es una canción muy especial, fue la primera que mezclamos para el disco, así que se puede decir que fue la que puso en marcha todo el proyecto. La escribí con Chris, RACHET y Jake, que me enseñaron el beat, tenían una guitarra muy bonita, y me gustó mucho. Diría que ‘Wait for Me’ va sobre cómo la conexión entre dos personas no tiene por qué acabarse con un límite físico: ya sea porque alguien va a la guerra, o incluso a la muerte. La lealtad y la confianza de que esa persona te va a estar esperando sigue estando. Es un tema muy emotivo pero me gusta que también te de ganas de bailar… de hecho, me gustaría grabar una versión en español de esa canción, porque tiene ese toque español, ¿sabes? Nunca he hecho algo así, pero me gustaría, ojalá podamos sacarlo, y a la gente le guste.





‘Look what You’ve Done’ y la segunda parte de ‘Yes You Can’ tienen un ritmo breakbeat que recuerda a tu primera época. ¿Por qué dirías que ese estilo funciona tanto en Reino Unido?

El Reino Unido es un lugar un tanto único en cuanto a la mezcla de personas, sobre todo Londres o Bristol. Hay una escena rave muy interesante, me encanta el jungle, me encanta el drum&bass… y no sé, quizás puede ser porque encapsula los sonidos de todas estas personas y culturas distintas. También es un sonido que captura mucho la energía de Londres, es como muy ambicioso, muy “vamos, vamos, vamos”.

Pensamos que ‘My Pleasure’ es algo que Brandi o Aaliyah podrían haber hecho. ¿Te gusta especialmente el r&b de los 90?

¡Muchas gracias por eso! Me encanta, claro, yo crecí escuchando a TLC, Destiny’s Child, Brandi, Aaliyah… cuando tenía 16-17 me flipaba, y me ha gustado explorarlo.

¿Qué tal llevas la gira de presentación del álbum?

De momento está yendo genial la gira, la verdad. Estoy muy contenta, y sobre todo muy agradecida a todos los fans que siguen queriendo venir a hacer este viaje conmigo, en esta nueva etapa. Me siento mucho más libre así.

¿Viste Eurovisión? ¿Te gustaría presentarte?

Sí, sí que lo vi (ríe) estaba con mi pareja y lo vimos juntas, nos divertimos mucho. Me gusta ver canciones tan distintas, estilos tan distintos de países tan distintos. Y me gustó que no quedásemos los últimos otra vez. Pero no, no iría, prefiero verlo (ríe)

Hemos hablado de la libertad creativa que has tenido con este disco, y no sé si también ha aumentado tu sensación de libertad en lo personal, al haber dicho abiertamente que estás saliendo con una mujer (NdR: Emeli lo comunicó este año). Además, puede contribuir también a la representación de niñas que estén creciendo y se vean reflejadas en ti.

He querido compartirlo porque, aunque parte de todo este proceso en los últimos años de romper con etiquetas o limitaciones incluiría esto, luego pienso en esas niñas que dices, y en lo difícil que es crecer sin referentes, sobre todo pensando en una niña negra. Te ponen una etiqueta si eres negra, te ponen una etiqueta si eres mujer, y ahora esto pues es otra categoría más en la que te ponen. Es importante la visibilidad, y no sentir vergüenza ni culpabilidad por amar a una persona o a otra. No es tanto “ésta es quién yo soy”, sino “ésta es mi vida en este momento, estoy enamorada, y sí, estoy enamorada de una mujer, ésta es una parte maravillosa más de mi vida, y no tengo que ocultarlo”. Me gustaría no tener que usar etiquetas, pero entiendo que también la sociedad sigue necesitando etiquetarlo todo y tener fronteras y esa rigidez… yo desde luego estoy contenta con mi vida, y si además puedo ser altavoz o representar a algunas personas y poder ayudarlas, estaré encantada de hacerlo.