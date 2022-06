Escucha ‘Honestly, Nevermind’, el disco sorpresa de Drake

Tan sólo un año después de ‘Certified Lover Boy’, el álbum del año pasado de Drake que seguramente ya no recordabas, el canadiense acaba de publicar disco sorpresa. Se trata de ‘Honestly, Nevermind’, un álbum de 14 pistas encabezadas por una intro de 36 segundos y culminadas por una colaboración con 21 Savage llamada ‘Jimmy Cook’s’.

1.-Intro

2.-Falling Back

3.-Texts Go Green

4.-Currents

5.-A Keeper

6.-Calling My Name

7.-Sticky

8.-Massive

9.-Flight’s Booked

10.-Overdrive

11.-Down Hill

12.-Tie that Binds

13.-Liability

14.-Jimmy Cook’s (ft 21 Savage)



- Publicidad -

- Publicidad -