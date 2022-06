Sinéad O’Connor cancela su gira de 2022

Un comunicado informa a través de la página web de Sinéad O’Connor de la cancelación de todas sus actuaciones este año. La cantante espera poder llevarlas a cabo en 2023. El texto se refiere sin mencionarlo a la muerte de uno de sus hijos el pasado mes de enero.

Dice el texto firmado por 67 Management: “Con todo nuestro respeto nos gustaría anunciar que debido al proceso de duelo actual, se ha informado a Sinéad de que sería lo mejor para su salud que se tomara el resto de este año libre. Esperamos reprogramar los shows para 2023 cuando se sienta más fuerte”.

- Publicidad -

Continúa: “no ha sido una decisión fácil para Sinéad pero, tras haber sido aconsejada, es una decisión que ha tenido que tomar por su propia salud y bienestar”. A continuación, se agradece el trabajo de la agencia de la cantante y a promotores nacionales e internacionales.

La cantante tenía 3 conciertos agendados este mes de julio, que aún continúan apareciendo en su página web. El 17 del mes que viene actuaba en Dublín, el 24 en Galway y el 29 en el festival All Together Now de Portlaw, también en Irlanda.

- Publicidad -