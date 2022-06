Paolo Nutini presenta las nuevas ‘Acid Eyes’ y ‘Petrified In Love’

Paolo Nutini ha compartido con el mundo dos canciones nuevas, llamadas ‘Acid Eyes’ y ‘Petrified In Love’. Estos nuevos temas serán parte del cuarto álbum del artista británico, ‘Last Night In The Bittersweet’, el cual saldrá el próximo 1 de julio. Con las últimas dos adiciones, la lista de singles del próximo disco de Nutini asciende a cinco, teniendo en cuenta las ya lanzadas ‘Through The Echoes’, ‘Lose It’ y ‘Shine A Light’.’Last Night In The Bittersweet’ será el primer álbum de Nutini en ocho años, tras el lanzamiento de ‘Caustic Love’ en 2014.

En octubre, Paolo Nutini comenzará un tour por Europa tras ser cabeza de cartel en los festivales TRNSMT y Victorious este verano. El británico se pasará por España el 9 de septiembre. Más concretamente, por Málaga, como parte del Andalucia Big Festival. Esta es su única fecha en España.

Tracklist:

1. Afterneath

2. Radio

3. Through The Echoes

4. Acid Eyes

5. Stranded Words (Interlude)

6. Lose It

7. Petrified In Love

8. Everywhere

9. Abigail

10. Children Of The Stars

11. Heart Filled Up

12. Shine A Light

13. Desperation

14. Julianne

15. Take Me Take Mine

16. Writer

