Javiera Mena, directamente en ‘La isla de Lesbos’ en el anticipo de su disco

Javiera Mena ha publicado este mes un anticipo del nuevo álbum que sacará el próximo mes de septiembre. Se llama ‘La isla de Lesbos’, lo cual seguramente pienses que era una canción que ya existía en la carrera de Javiera, si bien el nombre de aquella canción no era ‘La isla de Lesbos’ en realidad sino ‘Espada’.

Bromas aparte, esperar que Javiera Mena solo tenga un himno lésbico en su carrera es como pedirle a Bad Bunny o a Drake que sólo tengan uno hetero, es decir, lesbofobia. Motivo por el cual aprovechamos hoy el aniversario de las revueltas de Stonewall para reivindicar la existencia de esta grabación.

Javiera Mena ha explicado el tema de la siguiente manera: «Quisimos estrenar este video en luna llena para estar bajo esta energía con la que las mujeres nos sentimos tan conectadas. Somos influenciadas por la luna, personas intuitivas y en línea con el cosmos”, ha dicho en referencia a la luna que también aparece en la letra. En cuanto al sensual videoclip, Javiera explica: “La isla de Lesbos es una experiencia premium que pocas veces se ve asociada al mundo lésbico. Quisimos presentar a las lesbianas como un grupo de profesionales de alta calidad. La idea no era ponerlas en una gruta, con telas, mientras se tocan entre ellas. Es algo más real: una fiesta de lesbianas donde todas se conocen”.

Es además una llamada a la diversidad en toda su realidad, como explica la directora Michelle Gualda, que ha querido reunir aquí a mujeres muy diferentes, no hegemónicas: “Las lesbianas para el consumo son mujeres jóvenes y hegemónicas; para nosotras fue importante poder mostrar diversidad. Mujeres más grandes, mujeres bisexuales. Es como reapropiarse del término lesbiana y ensalzarlo. Decir «somos lesbianas, mira qué buena está ‘La isla de Lesbos’, una fiesta en la que también te gustaría estar”.

‘La isla de Lesbos’ es una producción de carácter tropical de Javiera Mena. Más que una continuación de la noventera ‘Culpa’ con que se presentaba a Eurovisión por España en el Benidorm Fest, o uno de sus temas más electro, supone un regreso a los ambientes y percusiones de sus temas más playeros, como ‘Sufrir’ o ‘Luz de piedra de Luna’. No habría factor sorpresa, pues, en esta canción que grita «obvia» por todos lados… de no ser porque realmente no se había hecho antes. Busca «Isla de Lesbos» en Spotify y Spotify te sugerirá escuchar una canción de Enrique Iglesias con Juan Luis Guerra (???)