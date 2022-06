Kase.O anuncia parón indefinido a partir de marzo de 2023

Kase.O ha anunciado que dejará los escenarios por un tiempo indefinido a partir de marzo de 2023, cuando concluye su actual gira con Jazz Magnetism (la página web del rapero solo incluye fechas hasta noviembre de 2022), la cual le acaba de traer a Mallorca Live.

En Twitter, el zaragozano ha comunicado: «Aunque es súper bonita la energía que me dáis, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de Marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito». El artista da las gracias «a [email protected] los que ya habéis traído vuestro amor y disfrutado con nosotros esta gira».

Kase.O había dado pistas sobre su parón, aunque entonces no las supiéramos ver. Durante su recital en Mallorca Live, el autor de ‘El círculo’ confesó a la audiencia no encontrarse en su «mejor momento a nivel personal». Sin embargo, el artista se enfrentó su concierto con intención de «rapear mejor que nunca», y agradeció el entusiasmo de su público.

Javier Ibarra Ramos lleva casi 30 años en activo. Se dio a conocer en 1998 al formar parte de Violadores del Verso, con la que publicó siete discos, y después emprendió su carrera en solitario. ‘El círculo’, su disco de 2015, obtuvo un Disco de Oro y fue nominado a un GRAMMY Latino. En 2021 lanzó con SFDK una de las mejores canciones del año, la divertida ‘Ringui Dingui‘.

