Las mejores canciones del momento: junio 2022

Renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del mes. Esta vez está capitaneada por lo nuevo de Beyoncé, así como por el anticipo del esperado debut de la productora británica TSHA y un descubrimiento que nos ha dejado Paraíso Festival, Crystal Murray. En representación de los últimos «Discos de la Semana», presentamos canciones de MUNA, Ethel Cain o Rocío Márquez. La playlist con lo mejor del mes de JENESAISPOP, como siempre incluye algunos de los mayores hits en el globo terráqueo ahora mismo (Bad Bunny, Joji) junto a talentos tan desconocidos aún como TAALIAH, Sofia Amores o Musgö. No te pierdas detalle de lo que suele ser la antesala de nuestra lista con lo mejor del año.

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Crystal Murray / Too Much to Taste

TSHA, Mafro / Giving Up

Ankli / Colocao

PauByChance, Octopvs to the Party / Sad I’m Blue Remix

Rosalía / Bizcochito

TAAHLIAH, Tsatsamis / Fall into Place

Daphni / Cloudy

Rocío Márquez, Bronquio / Un ala rota

Los Estanques, Anni B Sweet / Caballitos de mar

Confidence Man / Holiday

MUNA / What I Want

Bad Bunny, Bomba Estéreo / Ojitos lindos

BRONQUIO, 41V1L / Fui a comprar a la cárcel

Steve Lacy / Mercury

Sofia Amores, Ale Vaez / mejor que yo

Ethel Cain / American Teenager

Wallis Bird / What’s Wrong with Changing?

Maggie Rogers / Want Want

Rigoberta Bandini / A todos mis amantes

Javiera Mena / La isla de Lesbos

Phoebe Bridgers / Sidelines

LUNA Ki / Febrero

Taylor Swift / Carolina

Omar Apollo / Talk

Confeti de Odio / Estrella

Joji / Glimpse of Us

Travis Birds / A veces sueño

Post Malone, Doja Cat / I Like You

Musgö / El nido

OROVEGA / DUELE MÁS

Bad Gyal / Tremendo culón

Demi Lovato / Skin of my Teeth

Soleá Morente, Triángulo de Amor Bizarro / Domingos