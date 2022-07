Recordaréis a Nerea Rodríguez de OT 2017 y, aunque no ha tenido tanta suerte a nivel comercial como sus compis Amaia, Aitana, Mimi / Lola Índigo o Alfred, ha podido dedicarse a la música estos años, tanto en el musical ‘La llamada’ como sacando sus propios temas. Su EP ‘Doble o nada’ pasó desapercibido más allá de sus fans, pero la catalana no ha cejado en su empeño, autoeditando gran parte de sus últimas canciones. Y la última ha sido ‘Malibu’, con la que parece haber dado más en el clavo.

‘Malibu’ es un tema de pop-rock dosmilero bastante simpático que recuerda (para bien) a los de Aitana, y se ha popularizado a cuenta de la estrategia de promo de Nerea en TikTok, con una maravillosa chaotic energy. La cantante comenzaba los vídeos diciendo “si te ha pasado X, esta canción es para ti”, pasando a cantar el estribillo: un “y he salido a la calle pooor tiiii-me he parado un taaaxiii” que suma otro taxi icónico, junto a los de Mónica Naranjo y Love of Lesbian, al pop español.

Los memes no se hicieron esperar ante el “target: to cristo” que parecía dirigir la promo, y “Y HE SALIDO A LA CALLE POR TI” ha llegado a convertirse en trending topic. Nerea, lejos de tomárselo mal, ha decidido sumarse y aprovechar la situación para continuar la promo, e incluso ha cambiado el título del videoclip añadiendo la citada frase. La fuerza de los memes no tiene que traducirse en streamings, pero quizás esto ayude a que estemos atentas a los próximos pasos de Nerea.



Y HE SALIDO A LA CALLE POR TI (comprar la botella antes de que cierre el súper) — Jägermeister España (@Jagermeister_es) July 4, 2022

si tu abuela ha muert00 y tienes que ir a su funeral mañana esta canción es para ti Y HE SALIDO A LA CALLE POR TI — pablo (@pabloowaldorf) July 2, 2022

Y HE SALIDO A LA CALLE POR TI (tabaco) — 🚌💨 (@alsapremium) July 3, 2022

me voy a MORIR pic.twitter.com/JLWO9AU6bR — lazaro (@abajatelboxer) July 4, 2022