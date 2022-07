Carlos Santana se ha desmayado esta noche durante un concierto al aire libre en el auditorio Pine Knob Music Theatre de Clarkston, en Detroit (Michigan). Su equipo ha confirmado que Santana está bien y que sufrió un episodio de deshidratación.

En un breve comunicado de Facebook, el propio Santana ha dado cuenta de su buen estado y confirmado que su colapso se debió a la deshidratación: «Cindy y yo estamos bien, olvidé comer y beber agua, por lo que me deshidraté y me desmayé, pero estamos bien, nos lo estamos tomando con calma».

Santana, de 74 años, llevaba aproximadamente 40 minutos de concierto cuando colapsó y tuvo que recibir atención médica. El compositor y guitarrista fue entonces retirado del escenario en camilla, momento que fue capturado por los asistentes en vídeo. El resto del concierto fue cancelado.

Santana presentaba su nuevo álbum ‘Blessings and Miracles’, lanzado el pasado mes de octubre. El disco ha alcanzado el número 7 en Alemania, el número 13 en Austria, el número 16 en Polonia, el número 25 en Portugal y el número 38 en Escocia.

Desde los años 60, Santana es uno de los mayores iconos de la música rock gracias a su pionera fusión de música latina y rock, capturada en éxitos millonarios como ‘Oye cómo va’, ‘Maria Maria’ o ‘Smooth’. Su álbum de 1999 ‘Supernatural’ es uno de los más vendidos de todos los tiempos.

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe

— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022