Alvvays han vuelto tras cinco años sin publicar música. Lo han hecho con un nuevo y pegadizo single, ‘Pharmacist’, y con el anuncio de un nuevo álbum. ‘Blue Rev’ será el tercer LP de la banda canadiense, tras ‘Alvvays’ en 2014 y ‘Antisocialites’ en 2017, y estará disponible el próximo 7 de octubre.

El grupo ha anunciado su nuevo proyecto y single en redes con el mensaje: «Basta de andarse con rodeos, gracias por la espera». Han acompañado el mensaje con un fragmento del visualizer de ‘Pharmacist’, con un característico estilo noventero, y con la portada del nuevo álbum. Además también han compartido la tracklist, formada por 14 canciones.

‘Blue Rev’ ha sido grabado junto a Shawn Everett, ganador de seis premios Grammy por su trabajo como ingeniero de audio, y ha servido como introducción de los nuevos miembros de Alvvays: el batería Sheridan Riley y la bajista Abbey Blackwell. Tal y como cuenta Pitchfork, el grupo empezó a grabar su nuevo álbum poco tiempo después del lanzamiento de ‘Antisocialites’, pero a lo largo de los años han tenido varias complicaciones, entre las que se cuentan el robo de una grabadora llena de demos, la inundación del sótano en el que guardaban todo su equipamiento y el cierre de las fronteras, paralizando sus ensayos durante meses.

Tracklist:

1. Pharmacist

2. Easy on Your Own?

3. After the Earthquake

4. Tom Verlaine

5. Pressed

6. Many Mirrors

7. Very Online Guy

8. Velveteen

9. Tile by Tile

10. Pomeranian Spinster

11. Belinda Says

12. Bored in Bristol

13. Lottery Noises

14, Fourth Figure