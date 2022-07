‘Je te vois enfin’ de Christine and the Queens: a favor y en contra

Parte de la redacción evalúa ‘Je te vois enfin’, el nuevo single de Christine and the Queens. Ya se conocen además los detalles del disco ‘Redcar les adorables étoiles’, que sale el próximo 23 de septiembre.

«La música de Christine and the Queens ha solido caracterizarse por su sonido romántico y apasionado, por supuesto, inspirado en el synth-pop de los 80. ‘Je te vois enfin’ sigue en la misma línea pero se diferencia por presentar un acabado más mecánico, gélido y engañosamente lo-fi, típico de una producción de synth-pop y new-wave underground de la época. Próxima, más bien, al coldwave.

De ahí, quizá, que presente el apodo REDCAR para inaugurar su nueva era. Christine ha producido la canción, pero quizá la clave de su sonido se encuentre en la hábil mezcla de Mike Dean, conocido por su trabajo con Kanye West (y por ser «chulo», según Rosalía). Entre referencias religiosas que van de apelar al «señor» o aludir a la misma Biblia, Christine huye «hacia el bosque» para encontrar su «camino» y, de paso, entrega una de sus producciones más duras y sorprendentes». Jordi Bardají.

«El nuevo single de Christine and the Queens tras su EP ‘La vita nuova‘ ofrece un synthpop misterioso con influencia new wave y está cantado completamente en francés. ‘Je te vois enfin’ contiene algunas de las virtudes que caracterizan a su artista pero aquí no llega a explotar todo su potencial. La producción de Mike Dean es envolvente y la voz de Chris suena tan apasionada como de costumbre, pero hay algo que no termina de encajar bien. Pese a que es una escucha agradable y no es desdeñable, deja la sensación de que no nos ha llevado a ningún lugar particularmente interesante, y su cadencia monótona tampoco ayuda a que uno se acuerde de cómo suena nada más terminar.

El estilo y el buen gusto de la cantante están ahí pero la canción pedía a gritos algo más de garra. Se echa de menos un estribillo más memorable, o una progresión más estimulante que la elevase hacia un final más satisfactorio. Para alguien que a lo largo de su carrera ha presentado singles tan potentes como ‘People I’ve Been Sad’ o ‘Tilted’, ‘Je te vois enfin’ resulta decepcionante». Fernando García