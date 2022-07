RFTW: Sophie Ellis-Bextor, Oliver Sim, Miss Caffeina con Varry Brava…

Hoy 8 de julio se publican los nuevos discos de Burna Boy, Laura Veirs, Katy J Pearson, Rae Morris y James Bay, entre otros; mientras en singles los lanzamientos estrella del pop internacional son los de Sophie Ellis-Bextor (de vuelta en las pistas de baile), Ciara, FLO o The 1975, estos optando por una balada. Son algunos de los temas que recopilamos en nuestra playlist de novedades de cada viernes «Ready for the Weekend».

- Publicidad -

Entre las novedades internacionales más interesantes, tenemos nuevo single de Hot Chip, single de doble cara A de SG Lewis, tema de Oliver Sim, colaboración de easy life con BENEE o de Chai con Superorganism. En España, Miss Caffeina presentan su nueva canción con Varry Brava para su espectáculo conjunto Dancetería; y Rigoberta Bandini ha estrenado su tema con Amaia.

Anticipan sus nuevos álbumes bandas como The 1975 y Alvvays. También hay nuevos temas de King Princess, Baby Queen, Lapsley, AURORA, Bring Me the Horizon… En cuanto a pop nacional, destacan Will Spector y Los Fatus, Los Mejillones Tigres, Quirkyoddgirl (versionando Bad Gyal), Ant Cosmos, Teo Planell o Los Fresones Rebeldes.

- Publicidad -

Curiosamente, Amaral, Dani Martín, Sidonie, Iván Ferreiro, Santi Balmes, Rozalén… se han unido para rendir homenaje a Víctor Manuel por su 75º cumpleaños. Han versionado ‘Sólo pienso en ti’. Produce Paco Loco.

Y otra curiosidad es la versión «Legendarias» de ‘Al amanecer’ de Los Fresones Rebeldes, realizada para la Eurocopa Femenina de Fútbol.