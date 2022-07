Sorry apelan al rock de los 2000 en su gran «canción de amor para el club»

Sorry, la banda de North London que conocíamos hace un par de años con su debut ‘925’, estará de vuelta el próximo otoño con un segundo disco llamado ‘Anywhere But Here’. Se llamará ‘Let the Lights On’ e incluirá sencillos como ‘There’s So Many People That Want To Be Loved’ o ‘Let the Lights On’. Este último acaba de estrenarse y es nuestra «Canción del Día» hoy.

A diferencia de ‘There’s So Many People That Want To Be Loved’, que era una balada a la guitarra eléctrica que mutaba en medio tiempo, ‘Let the Lights On’ se dirige a la pista de baile. En concreto a las pistas indie que en los años 2000 se llenaron de hits medio rock medio no, gracias a artistas como Yeah Yeah Yeahs y Franz Ferdinand. Su letra es pura devoción hacia alguien («quiero gritar por haberte encontrado, dar gracias a Dios por haberte encontrado»), ¿hasta el punto de parecer irónica?

Sorry presentan la composición como una «divertida canción de amor para el club». Indican: «Es una pista agridulce para nosotros. Va sobre cómo quieres ser honesto y decir las cosas directamente, pero al final eso también puede arruinarlas. Si tienes luz no dejes que se apague… a veces hay que dejar cosas atrás pero es difícil hacerlo».

Continúan: «Tratamos de hacerlo un poco irónica diciendo las cosas de manera muy clara y directa. Es la última canción que escribimos del álbum y salió de nosotros tratando de encontrar algo más optimista para el álbum. Comenzó como una canción bailable con bajo y batería y se volvió más pop cuando la tocamos con la banda y la grabamos”.

Curiosamente, al final abrirá un disco que ha sido producido por Louis O’Bryen y Asha Lorenz de la banda, y Ali Chant junto con Adrian Utley de Portishead en Bristol. El disco lo sienten más de banda, menos electrónico que el primero y más influido por compositores clásicos de la década de 1970, como Carly Simon y Randy Newman. Los temas tratarán cosas como el renacimiento y la muerte. Os dejamos con el tracklist del álbum:

1. Let The Lights On

2. Tell Me

3. Key To The City

4. Willow Tree

5. There’s So Many People That Want To Be Loved

6. I Miss The Fool

7. Step

8. Closer

9. Baltimore

10. Hem of the Fray

11. Quit While You’re Ahead

12. Screaming In The Rain

13. Again