Novedades viernes: Lizzo, Superorganism, Interpol, beabadoobee…

Hoy 15 de julio salen nuevos discos de Lizzo, Superorganism, Interpol, beabadoobee, j-hope (integrante de BTS), Mabel, black midi, Sabrina Carpenter, …And You Will Know Us By the Trail of Dead u Omah Lay, a los cuales hay que sumar nuevos epés de Ricky Martin o ghouljaboy.

Entre las novedades destacadas abre la playlist la nueva canción conjunta de Calvin Harris con Halsey, Justin Timberlake y Pharrell, pero tampoco os perdáis la colabo disco de Lewis OfMan con Carly Rae Jepsen ni la reciente Canción Del Día de Sorry.

- Publicidad -

Son muchos los singles que salen hoy. Ellie Goulding avanza por fin su disco con una colaboración con Big Sean que vuelve a apelar a los 80, Bad Gyal se viste de dance de los 90 como Beyoncé y Demi Lovato entrega uno de sus singles pop-punk más ligeritos. Además, esta semana han emergido nuevos cortes sueltos de P!nk, Marcus Mumford, Tokischa o Four Tet.

En «Ready for the Weekend» encontraréis también interesantes novedades de Maggie Rogers, Young Fathers, Steve Lacy, Villano Antillano, SOHN, Michelle Branch, Pantha du Prince, Beth Orton, Hyd (producida por Caroline Polachek), Bella Poarch, marmi, Tei Shi, Gordi, Omar Apollo, Foreign Air, Phum Viphurit, Nu Genea o Vladislav Delay.

- Publicidad -

Si deseas escuchar más novedades te invitamos a suscribirte a las playlist de Sesión de control -dedicada a la música en castellano – o Flores en el estiércol, en la que Raúl Guillén selecciona sus novedades favoritas de las últimas semanas.