Este domingo 17 de abril vuelve a Razzmatazz la fiesta COMMON PEOPLE que, dedicada a los años dorados del indie, celebraba con éxito su primera edición el pasado mes de abril. DJ Amable volverá a ponerse tras los platos a partir de las 18.00 de la tarde y hasta las medianoche para pinchar muchos de los hits indie que recuerdas de los años 2000 y anteriores. Como anticipo, os ofrecemos una nueva mezcla en este caso de Maadraassoo subida a MixCloud que tiene para todo el mundo. Las entradas ya están disponibles.

El tardeo de COMMON PEOPLE reunirá a los asistentes a La [1] de Razz con éxitos que probablemente nunca han abandonado sus playlists (o antes sus iPods, MP3, etc.), como ‘Liztsomania’ de Phoenix, ‘We Are You Friends’ de Justice vs. Simian, ‘Feel God Inc.’ de Gorillaz o ‘Bohemian Like You’ de los Dandy Warhols. Ni que decir que los estribillos de ‘Dominoes’ de The Big Pink o ‘Nightcall’ de Kavinsky son ya míticos aunque desconozcas de qué canción o artista provienen.

DJ Amable y Maadraassoo abrirán varias puertas al pasado con su sesión. Recordarán el guitarreo de ‘Just’ de Radiohead, ‘Reptilia’ de los Strokes o incluso ‘Leave Them All Behind’ de Ride, también himnos más electrónicos como ‘Closer’ de Nine Inch Nails o ‘Movin’ on Up’ de Primal Scream y, por supuesto, no dejarán de recuperar joyas más o menos olvidadas como ‘And Der Beat’ de !Knuf, ‘Unbelievable’ de EMF o o ‘The Safety Dance’ de Men without Hats. Un baño en 30 años de nostalgia al que sumergirse este domingo.



