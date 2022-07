Muere Paul Ryder de Happy Mondays

Happy Mondays informan de la muerte de su bajista fundador, Paul Ryder, a los 58 años. Paul Ryder era hermano del líder de la banda Shaun Ryder. No ha trascendido la causa del deceso.

El comunicado indica: “la familia Ryder y la banda Happy Mondays están profundamente tristes e impresionados de comunicar que Paul Ryder ha fallecido esta mañana. Un verdadero pionero y una leyenda. Le echaremos de menos para siempre. Agradecemos respetar nuestra privacidad”.

Happy Mondays fueron una parte esencial de la historia de Reino Unido, sobre todo en su paso del indie a los colores de neón de la rave, siendo especialmente histórico el disco de 1990 ‘Pills ‘n’ Thrills and Bellyaches’. Paul figura como co-autor por ejemplo del mítico ‘Kinky Afro’ junto al resto de sus compañeros. Recordando la presentación de la banda de ‘Step On’ en Top of the Pops, es difícil nombrar una cosa más British y hooligan sobre el escenario.

Como recuerda The Guardian, Paul creció escuchando a artistas de la Motown pero después se acercó al house de Chicago, lo que se ha reflejado en la idiosincrasia de su grupo. El periódico británico también recuerda que Paul solía decir que como era el hermano pequeño de Shaun y «no era Leo como él», era «menos extrovertido, más tímido» y eso le llevó a consumir drogas.

Tras la separación de la banda en 1993, el grupo se reunió en 1999 pero Paul volvió a dejar el grupo en 2001, no se sumó a la reunión de 2004 pero sí a la de 2012. También sacó música con otro grupo llamado Big Arm y tocó con el grupo de funk neoyorquino Tom Tom Club. El NME recopila el pésame dado por varias figuras de la industria, como Ian Brown, Andy Bell o el propio Shaun Ryder.