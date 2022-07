Nacho Vegas reivindica la escena LGTB+ en ‘Ramón In’

Nacho Vegas continúa con la gira de presentación de ‘Mundos inmóviles derrumbándose’, que le llevará por ejemplo este próximo 29 de julio -el viernes de la semana que viene- a Madrid. Será en Noches del Botánico y con teloneros de lujo: Laura Sam y Juan Escribano. Las entradas están a la venta.

El artista sigue repasando viejos éxitos y promocionando su nuevo disco. El último eslabón ha sido el vídeo de ‘Ramón In’, una de sus canciones más confesionales, lo cual es mucho decir para el autor de ‘El ángel Simón’; y también atrevidas, lo cual es mucho decir para el autor de ‘Dry Martini SA’. Una historia de un amigo que murió en años recientes, salpicada de sexo y drogas, y cuyo vídeo está protagonizado por Sandra Fernández, actriz y modelo que apareció en el capítulo final de ‘Veneno’.

‘Ramón In’ es hoy nuestra “Canción del Día”, entre su letra descarnada, el desenlace épico aportado por guitarras eléctricas y voces ahogadas y ahora la película de Cortexiphan Prods que suma imágenes de archivo extraídas del canal de Youtube de la transformista asturiana Greta Luchino. Un entorno LGTB+ de deliciosa decadencia que sirve para ilustrar una letra que nos hablaba de sexo oral y consumo de drogas.

Nos contaba Nacho Vegas sobre esta canción en una entrevista hace unos meses: «Es sobre un amigo que murió en 2018. Yo quería que fuera lo que llaman el «focus track», que yo lo llamo el «fuckin track», pero en la oficina y los amigos a que consulto porque no se me da muy bien lo de los singles, no lo veían». Cuando le comentaba que un tema sobre sexo y muerte no solía ser elegido como single, respondía: «Eso me decían, pero con las burradas que se cantan ahora… ¿por decir que me la chupó en un contexto bonito, que no es ni siquiera pornográfico? Oigo auténticas burradas. Volveremos sobre ‘Ramón In’, quiero hacer un vídeo más adelante».



