‘Amigos’ es la emocionada oda a los amigos… y a las amigas de Fermi

Fermi, mitad de Tronco, ha publicado un disco llamado ‘Migente’ a través del sello Mont Ventoux. Se trata de un álbum bastante diferente a Tronco, en el que las canciones son más largas, las influencias más de cantautor mediterráneo, las melodías más melancólicas y tristonas, más de otoño. Destaca una composición llamada ‘Amigos’ que ha sido apoyada en Radio 3 y es nuestra «Canción del Día» para este domingo.

El tema, que su sello define como «su canción definitiva», es una «oda a la amistad, a los pequeños momentos cotidianos que nos dan la felicidad». En la letra Fermi da los nombres de aquellas personas que le han resultado más cercanas y queridas, preguntándose qué fue de algunas de ellas a las que ya no ve tanto, logrando que el camino hacia las frases adversativas -el uso de la palabra «pero»- vertebre la composición («no quedo con ellos pero viven conmigo (…) no me escriben nunca pero son mis amigos»).

- Publicidad -

El tema hace especial hincapié en las chicas, analizando si, como decía el ingenioso guión de ‘Cuando Harry encontró a Sally’, los hombres y las mujeres (heterocis) pueden ser «amigos» o «siempre se interpone la parte sexual». Confiesa Fermi: «no he tenido muchas (amigas) porque siempre se ha mezclado la pasión (…) de todas ellas he acabado enamorado hasta las trancas».

Así, ‘Amigos’ es un emocionado relato de la amistad entre Fermi y los chicos y las chicas, por igual, aunque es verdad que cuando se dedica a estas, la deriva melódica de la canción se torna más emocional y emocionante.

- Publicidad -

Fermi actúa en el Festival Brillante el viernes 16 de septiembre, esto es, el mismo día que La Casa Azul, Estrella Fugaz, Ganges, Memé, Rakky Ripper, LVL1, etcétera. El resto del fin de semana actuarán en el festival de la sierra madrileña Julieta Venegas, Amaia, Nacho Vegas, Airbag…