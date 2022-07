The Cure lanzarán reedición de ‘Wish’ con 24 pistas adicionales

The Cure ha anunciado una reedición de ‘Wish’, su noveno álbum de estudio, por su 30 aniversario. La nueva edición incluye el álbum base al completo, remasterizado por Robert Smith y Miles Showell en los míticos Abbey Road Studios, al igual que 24 temas nunca antes publicados. La nueva edición de ‘Wish’ llegará a nosotros el próximo 7 de octubre.

Entre las 24 nuevas pistas que se incluyen en ‘Wish’ se encuentran demos, instrumentales, mixes diferentes y cuatro nuevas canciones de ‘Lost Wishes’ que llegarán a CD y plataformas digitales por primera vez. Previamente estas canciones no estaban disponibles debido a que ‘Lost Wishes’ fue lanzado en 1993 como un casette que solo se podía conseguir por correo. Uno de los nuevos tracks, ‘Uyea Sound’, ya está disponible para ser escuchado.

- Publicidad -

Lanzado por primera vez en 1992, ‘Wish’ incluía los singles ‘Friday I’m In Love’, ‘High’ y ‘A Letter To Elise’. El álbum llegó al número 1 en las listas del Reino Unido y al número 2 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Robert Smith habló de la experiencia que es escuchar el disco en 2022, 30 años después: «Hay una parte del álbum que había prácticamente olvidado, algo dulce y anhelante, que es bastante precioso». Smith también se refirió a ‘Trust’ como «una de las mejores cosas que hemos hecho» y nombró ‘To Wish Impossible Things’ como su canción favorita del disco.

- Publicidad -