Nelly Furtado se sube a un escenario 5 años después

Nelly Furtado se ha vuelto a subir a un escenario. La cantante ha aparecido estos días en el evento ‘OVO Presents: All Canadian North Stars 2022’ que organiza Drake anualmente en Toronto, dedicado al hip-hop canadiense, pero que no se celebraba desde 2019 debido a la pandemia.

El propio Drake actuaba cuando ha presentado a Nelly Furtado por sorpresa. «Necesito que cantéis todo lo alto que podáis, porque la persona que está a punto de salir cambió mi vida. La amo con todo mi corazón». A continuación, Furtado emergió en el escenario para cantar con Drake dos de sus éxitos más queridos, ‘I’m Like a Bird’ y ‘Promiscuous’.

‘OVO Presents: All Canadian North Stars 2022’ concluye hoy después de tres días, con las apariciones confirmadas de Nicki Minaj y Lil Wayne. Los artistas de Young Money (sello de Lil Wayne) se juntarán por primera vez en un escenario desde el año 2014.

La última vez que Nelly Furtado se subió a un escenario fue en octubre de 2017, cuando dio el último concierto de la gira de ‘The Ride‘ en Suiza. Desde entonces las noticias en torno a la autora de ‘Fly Like a Bird’ han sido escasas. El estupendo sample de ‘Afraid’ en ‘Only Human‘ de Four Tet ha mantenido a la artista en boca de los fans de la electrónica, pero poco más se ha sabido.

En cuanto a Drake, al que últimamente se le encantado de codearse con otros artistas como Backstreet Boys o HAIM, él artista ha dado una sorpresa estos días publicando un nuevo álbum que nadie esperaba. ‘Honestly, Nevermind‘ representa su incursión en producciones más bailables como el house o el amapiano, y ha vuelto a ser un éxito.