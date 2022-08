El álbum NFT de Muse contará en listas en Reino Unido y Australia

El próximo álbum de Muse, ‘Will Of The People’, se lanzará el próximo 26 de agosto, con una curiosa característica que podría ser importante para el posicionamiento en listas de música en los próximos tiempos. La edición NFT de ‘Will Of The People’ será el primer lanzamiento en este formato en aparecer en listas en el Reino Unido y en Australia. Además, será el primer nuevo formato en ser añadido a las listas desde 2015, cuando se añadieron los streams.

Los NFT de Muse serán vendidos a través de la plataforma Serenade a 20 libras y habrá un límite de 1000 copias globales. Los compradores recibirán una versión descargable del disco con pistas en alta definición y cada uno de los miembros de la banda lo firmarán digitalmente. Además, todos los propietarios tendrán sus nombres permanentemente publicados en la lista de compradores.

El fundador de Serenade, Max Shand, ha descrito este lanzamiento de Muse como «la camiseta negra de los NFTs»: «Lo que un fan quiere es algo sencillo y entendible, pero eso les da una sensación de proximidad respecto a un artista y un sentido de reconocimiento de otros fans». Además, Shand ha confirmado que, al contrario que con muchos NFTs, en este caso los compradores no requerirán un monedero crypto, sino que se creará un monedero digital en la web de Serenade.

Sebastian Simone, vicepresidente de audiencia y estrategia de Warner Records en el Reino Unido, ha confirmado que están preparando lanzamientos similares para otros artistas y que los NFTs serán un formato «más ampliamente extendido» y ha llamado a este disco de Muse como «el principio de la apertura de la puerta».

