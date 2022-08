Dos bailarines de apoyo de la boy band Mirror, compuesta por 12 miembros, sufrieron un grave accidente durante un concierto en Hong Kong, al ser aplastados por una pantalla de vídeo gigante que se descolgó del techo. Ambos bailarines han sido hospitalizados y uno de ellos, al que el borde de la pantalla le cayó directamente en el cuello, está en cuidados intensivos. Según las autoridades, la pantalla medía casi 20 metros cuadrados y pesaba casi 600 kilos.

El monitor cayó del techo directamente sobre la cabeza de uno de los bailarines. Su compañero intentó rebajar la caída de la pantalla manteniéndola levantada, pero terminó cayendo bajo su propio peso. Al final de esta noticia hay un vídeo del momento del accidente, pero avisamos de que es realmente fuerte, gráfico y muestra a una persona sufriendo un accidente potencialmente fatal.

En el momento de la caída, los miembros de Mirror estaban actuando y no se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Cuando el resto de los bailarines empezaron a levantar la pantalla para ayudar a sus compañeros, los miembros de la boy band comprobaron el estado de los bailarines. Acto seguido, fueron retirados del escenario para dejar paso a los servicios de emergencia.

Horrific. Massive TV screen falls on dancer during #Mirror concert in Hong Kong. Extremely disturbing footage. People in HK tell me accusations of negligence have flown since Day 1 of rehearsals on part of engineering company that set up the stage. Prayers this dancer survives. pic.twitter.com/jpGRQJ9cNF

— Ramy Inocencio 英若明 (@RamyInocencio) July 28, 2022