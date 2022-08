PauByChance es una de las artistas que están configurando el hyperpop hecho en España. Entre sus mayores éxitos se encuentra ‘Konami Code’ y, recientemente, la asturiana fichada por Acqustic ha sorprendido con su adaptación de ‘Blue’ de Eiffel65 apodada ‘Sad’.

El siguiente paso artístico de PauByChance es parecido: en ‘Hypergirl’ se atreve a adaptar un tema incluso más popular, pues sigue sonando a día de hoy. ‘Barbie Girl‘, el éxito de 1997 de Aqua que ya sonaba a ese pop «irónico» que reivindica la PC Music, sirve ahora de inspiración a PauByChance para que la artista entregue todo un manifesto hyperpop.

El tema arranca con la promesa de un mundo de color que nos espera y, pronto, se adentra en un laberinto de referencias cibernéticas y pop. PauByChance es la «reina de Haribo» que se hace una «porno pop», busca a su Ken en el ciberespacio, se proclama la «princesa del mundo virtual» y se mira en el espejo con Hilary Duff y Stacy Malibu. A su «barbie girl» pide que se descargue su «ZIP», le haga «pre-save» y le ponga un «nickname».

En ‘Hypergirl’, PauByChance aglutina todos estos conceptos y más en un aceleradísimo tema en el que, además, le da tiempo de aludir a su propia discografía. Si en ‘Sad’ cantaba, tristona, que «últimamente no chupo ni piruletas», en ‘Hypergirl’ responde que «ahora ya chupo más que piruletas». También se zampa un lacasito que le «sube»… igual que las burbujas.

En esta producción de Octopvs To The Party que llega lo suficientemente atiborrada de autotune como para espantar a toda la organización de Eurovisión, PauByChance apuesta por el desarrollo del personaje. No solo sale de la depresión y visita por fin un club sino que, además, hace que Aqua suenen como si se hubieran comido unos cuantos lacasitos. Un subidón de azúcar que sigue sonando «cute, cute, cute, cute».