Megan Thee Stallion lanza nuevo disco mañana, ‘Traumazine’

Megan Thee Stallion acaba de anunciar que su segundo álbum de estudio, titulado ‘Traumazine’, saldrá mañana, viernes 12 de agosto. ‘Traumazine’ será la próxima entrega en la discografía de la rapera estadounidense, tras su álbum debut ‘Good News’ en 2020 y su álbum recopilatorio del año pasado, ‘Something For Thee Hotties’. El nuevo álbum contendrá los singles ‘Sweetest Pie’, ‘Pressurelicious’ y ‘Plan B’.

Se ha confirmado también la lista de invitados que aparecerán en el disco, entre los que se incluyen Latto, Key Glock, Pooh Shiesty, Rico Nasty y Jhené Aiko, además de los que ya conocíamos, como Dua Lipa y Future. Megan comentó en una reciente entrevista con Rolling Stone que en este disco nos llevará «a través de muchas emociones diferentes», apuntando que «al principio hacías twerking y ahora igual lloras».

En un post subido hace menos de una semana en su Instagram, Megan explicaba el significado de la palabra «traumazine», el título del disco: «La sustancia química que se libera en el cerebro cuando este es forzado a tratar con emociones dolorosas causadas por experiencias y sucesos traumáticos«. En el post también se podía leer un sinónimo del significado en letras mayúsculas y brillantes: «AUTOSUPERACIÓN».

Tracklist:

1. NDA

2. Ungrateful [ft. Key Glock]

3. Not Nice

4. Budget [ft. Latto]

5. Her

6. Gift & a Curse

7. Ms. Nasty

8. Who Me [ft. Pooh Shiesty]

9. Red Wine

10. Scary [ft. Rico Nasty]

11. Anxiety

12. Flip Flop

13. Consistency [ft. Jhené Aiko]

14. Star [ft. Lucky Daye]

15. Pressurelicious [ft. Future]

16. Plan B

17. Southside Royalty Freestyle [ft. Sauce Walka, Big Pokey and Lil Keke]

18. Sweetest Pie [ft. Dua Lipa]