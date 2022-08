Fred again.. crea un trallazo rompepistas en ‘Jungle’

Fred again.., uno de los productores emergentes más interesantes del momento especialmente desde la edición, en 2020, de su disco ‘Actual Life (April 14 – December 17 2020)‘, que contenía hits como ‘Marea (we’ve lost dancing’) con The Blessed Madonna o ‘Kyle (i found you)’.

El cantante y productor británico lleva desde que ha empezado el año en estado de gracia. Por ahora ha sacado cuatro singles estupendos que nos llevan directos a la pista de baile. Tras ‘Lights Out’ y ‘Admit it (u don’t want 2)’, lanzados a principios de año, y antes de ‘Turn On the Lights again..’ su colaboración con Future y Swedish House Mafia, llegó ‘Jungle’, un trallazo house co-producido por Four Tet que utiliza un sample de ‘Immortal’ de Elley Duhé. Posteriormente se lanzó un remix con Rico Nasty, pero hoy elegimos como Canción Del Día la primera versión.

Fred again.. transforma la canción original y la convierte en un eufórico ejercicio rompepistas guiado por la constante repetición de algunos de los versos de aquella. Lo más excitante del tema es que nunca sabes adónde te va a llevar. Cada cambio de beat es estimulante, te mueve, te llega. Y no es que ‘Jungle’ tenga ningún tipo de caracter reflexivo, es pura desinhibición y pura catarsis desde el principio. Es imposible escuchar cada «Ain’t no love in the jungle» y no sentirse inmediatamente transportado a un festival, dándolo todo rodeado de gente. En un mundo pospandemico, ‘Jungle’ golpea incluso con mayor fuerza; por un momento no hay nada de lo que preocuparse, solo importa bailar.



