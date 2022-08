Muere Rafael F. Callejo, miembro fundador de Tam Tam Go!

Rafael F. Callejo, cantante, compositor, guitarrista y miembro fundador de la banda de pop-rock extremeña Tam Tam Go!, ha fallecido a los 65 años de edad, han confirmado sus ex compañeros de banda, los hermanos Nacho y Javier Campillo, en Facebook.

Nacho ha recordado a Rafael con estas palabras: «La primera canción que aprendí a tocar en la guitarra del tirón fue Blackbird y fue gracias a ti porque tú la tocabas como los ángeles y mejor que el mismísimo Paul Mcartney, ahí empezó todo. Eso me dio una libertad que siempre te agradeceré mientras viva. Compusimos grandes canciones juntos que permanecerán en la memoria de muchas generaciones. Descansa en Paz amigo . Ojalá pudiéramos juntarnos en otra vida si la hubiera y volver a tocar en algún club Till there was You o This boy otra vez . Tú eras insuperable interpretando esas canciones».

- Publicidad -

Por su parte, Javier ha escrito: «Querido Rafa, bendito el tiempo que pasamos juntos. Tus manos fueron un regalo que hicieron de TTG! un estilo propio lleno de personalidad. Estamos desolados… Descansa en paz».

Rafael fue co-autor de múltiples temas de Tam Tam Go!, entre ellos ‘Espaldas mojadas’, su éxito más reconocible solo por detrás de ‘Atrapados en la red’ (tema que se publica con Rafa ya fuera de la formación). Participó en los primeros cuatro álbumes del grupo y co-escribió ‘Manuel Raquel’ o ‘Este payo’, y firmó totalmente en solitario ‘Piel sobre piel’. En 1994, Tam Tam Go! se separa y, en 1999, vuelve con los hermanos Campillo como únicos integrantes.

- Publicidad -

Tras abandonar Tam Tam Go!, Rafael dedicó su vida profesional a la farmacéutica y también a la pedagogía médica.