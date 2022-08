Bad Bunny homenajea a Elvis Crespo, a Puerto Rico y a los memes en ‘Neverita’

Tras demostrar su amor por Puerto Rico en forma de disco, Bad Bunny continúa llevando la cultura puertorriqueña alrededor del mundo y a través de las generaciones. Así lo ha hecho en el nuevo videoclip de ‘Neverita’, en el que recrea el inclasificable vídeo de ‘Suavemente’, de Elvis Crespo, lanzado en 1998. Además de esto, Benito tiene espacio para colar un par de memes para disfrute del público más juvenil.

Desde los outfits de Crespo, hasta la sucesión de los absurdos fondos y planos, a Bad Bunny no le ha faltado ni un detalle por recrear. Incluso ha imitado la pobre calidad de los vídeos de los 90. Y que conste que de plagio, nada. El propio Elvis Crespo habló sobre el vídeo de Neverita en su página de Facebook: «La canción utilizó visuales inspirados en el vídeo de ‘Suavemente’ y de verdad que me gustó muchísimo, me encantó». Además, Crespo ya ha subido varios TikToks disfrutando la similitud entre ambos proyectos.

‘Neverita’ no recrea totalmente el videoclip de Crespo, sino que también incluye elementos de su propia cosecha. Bad Bunny siempre ha tenido especial atención por la cultura de memes de Internet, pero esta vez lo ha llevado al siguiente nivel y ha recreado dos de los más famosos. El primero es un clásico de Vine, de cuando estaba de moda, y es el mítico clip de una chica dándose la vuelta al son de ‘Take on me’. El segundo es más reciente y puede que sea conocido por más gente. Se trata del vídeo de un niño con gafas de sol y chaqueta de cuero azul bailando en una discoteca. Para este, Benito se viste con el outfit del chaval y recrea sus hipnóticos movimientos a la perfección.

Elvis Crespo nació en Nueva York, pero fue criado en Puerto Rico hasta la adolescencia. Bad Bunny solo tenía 4 años cuando el videoclip de ‘Suavemente’ fue lanzado y debió de significar el mundo para él y para la cultura puertorriqueña. Prueba de esto es el final de ‘Neverita’, en el que se puede leer «EN HONOR AL MEJOR VÍDEO DE TODOS LOS TIEMPOS». Ahora, 24 años después del lanzamiento de ‘Suavemente’, Puerto Rico tiene un nuevo embajador cultural que domina la radio en prácticamente todo el mundo y que lo seguirá haciendo durante los próximos años, seguramente. Así hasta que Bad Bunny haga realidad un bonito detalle del vídeo de ‘Neverita’: la bandera de Puerto Rico en la luna.