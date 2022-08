Chris (Christine and the Queens) lleva un año «viviendo como hombre»

Chris, artista que se encuentra al frente del proyecto Christine and the Queens, se ha pronunciado sobre el género con el que se identifica. En un vídeo de TikTok, el cantante y bailarín francés ha revelado que lleva «un año viviendo como hombre» en su entorno familiar y con su pareja, y ha confirmado que se identifica con el pronombre masculino. «He/him» son los pronombres que aparecen en su biografía de Instagram desde hace unos días. El artista ha señalado que su identificación con el género está siendo un «proceso largo».

Por otro lado, Chris ha explicado el significado de Redcar, su nuevo alias, que da título al disco que publica el mes que viene. Ha dicho que Redcar es un símbolo de su «poesía y filosofía, una poesía y filosofía que me permiten prosperar». ‘Redcar les adorables étoiles‘, el tercer álbum de Chris, saldrá con el nombre de Christine and the Queens, y está fechado para el 23 de septiembre. El primer single, ‘Je te vois enfin‘, ha dividido a redacción.

No es la primera vez que Chris habla abiertamente de su relación con el género. En marzo, contó a The New York Times que esta «siempre ha sido tumultuosa» y que, en ese momento, se encontraba «explorando lo que hay más allá de esto» (se entiende que de lo binario). Entonces, el autor de ‘La vita nuova‘ reconocía su deseo de «tumbar el sistema que nos categoriza en géneros de forma tan estricta».

La idea de jugar con el género ha estado presente en la obra de Chris. En ‘Girlfriend‘, su single de 2018, interpretaba al «machote» de la relación, y la canción le permitía reflexionar su identificación con el género masculino, en concreto con el citado estereotipo, a la vez que visiblemente era una «mujer».

Chris es uno de los artistas franceses más importantes de su generación tras la edición, en 2014, de su debut ‘Chaleur humaine‘, el 17º mejor disco de 2015 para JENESAISPOP tras su reedición internacional del año siguiente. En 2018, Chris se consolidaba con el lanzamiento de ‘Chris’, el 8º mejor álbum de aquel año.