El pasado 22 de junio el cantante Lil Tjay, conocido por exitazos como ‘Mood Swings’ o ‘F.N’, fue disparado siete veces y hospitalizado de urgencia. Hace unos días, todavía con un collarín en el cuello, el artista de 21 años dio las primeras noticias sobre su recuperación mediante un vídeo de Instagram, agradeció todos los mensajes de apoyo y anunció el lanzamiento de nueva música: «Siete tiros… fue duro, la mayoría de la gente no sobrevive, pero estoy aquí, aquí por una razón». El resultado de este chocante suceso es ‘Beat the Odds’, la Canción del Día.

Lil Tjay emplea su estilo de rap más característico, con versos pegadizos y melódicos, en una canción en la que habla sobre el miedo a perder todo lo que ha conseguido con la música, ya sea mediante el arresto por su relación con bandas callejeras o directamente por la muerte («Me preguntan, «Tjay ¿por qué vas por ahí con todas esas putas armas?/Simplemente les digo que es porque no quiero morir»).

- Publicidad -

‘Beat the Odds’ tiene un estribillo pegadizo y una base que no molesta, pero donde de verdad brilla es en el videoclip que le acompaña. Al más puro estilo Kanye en ‘Through The Wire’, Lil Tjay produce limonada con los limones que le ha dado la vida y abre el vídeo con fragmentos de la llamada a emergencias del día del tiroteo. Cuando comienza la canción de verdad podemos observar a un Lil Tjay tumbado en una camilla y conectado a un respirador de oxígeno. En otras tomas, podemos ver al joven rapero escribiendo la letra del tema en su habitación del hospital o los primeros pasos tras su recuperación («Recibí siete tiros, no hay vergüenza»). Al final del clip, un mensaje: «I’m back».

- Publicidad -