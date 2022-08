Madonna, top 2 en España tras Bad Bunny

‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny continúa siendo número 1 en España una semana más, certificado como triple platino. Sin duda, estamos hablando del disco del verano por encima incluso de ‘MOTOMAMI’ de Rosalía, que baja al puesto 3 adivinamos que rozando el doble platino, pero aún con tan sólo 1 certificación.

‘Finally Enough Love’ de Madonna, que recopila 50 remixes favoritos de la artista de sus singles número 1 en las listas dance del Billboard, es la entrada más fuerte de estos días, directa al top 2. En vinilos sí ocupa el número 1. El puesto 2 en la tabla general española es el mismo que este disco de remezclas ha alcanzado en mercados europeos como Italia, Alemania o Francia. Este nuevo lanzamiento de Madonna ha llegado al número 3 en Reino Unido y al número 8 en Estados Unidos. ‘Finally Enough Love’ sí ha logrado ser número 1 en Australia, Bélgica y Holanda.



‘Holy Fvck’ de Demi Lovato, que parecía sobre el papel la mayor competencia de Madonna en su semana de lanzamiento, logra una muy modesta entrada en nuestro país en el puesto 19. El disco ha sido recibido con cierta tibieza en Reino Unido y Estados Unidos, donde ha sido número 7 en ambos casos, y con total indiferencia en territorios como Francia (26), Australia (47) o Francia (87).

Otra entrada importante en España es la de ‘Emociones’ de Jay Wheeler, que llega al puesto 13 aupada por el hit ‘Suelta’ junto a Mora. Por su parte, la reedición de ‘Be Here Now’ de Oasis es puesto 49 en nuestro país.

La lista de entradas en España se completa con ‘Manifiesto: Day 1’ de Enhypen, que es número 60; ‘Afterlife’ de Five Finger Death Punch en el número 78 y ‘Viva Las Vengeance’ de Panic! at the Disco en el puesto 85. Estos últimos acaban de protagonizar una de las mejores actuaciones de los VMA’s 2022 de MTV.