Omar Montes expone a un joven que le tira un mechero

Omar Montes ha ofrecido un concierto en San Sebastián de los Reyes que ha terminado en la prensa generalista, como La Razón o 20 Minutos. Según se puede ver en varios vídeos compartidos en las redes sociales, alguien lanza un mechero al cantante durante su actuación, por lo cual este decide interrumpir el show para localizar a la persona que le ha lanzado dicho objeto.

El personal de seguridad encuentra al joven que lanzó el mechero y lo arrastra al escenario a petición de Omar Montes. El joven sube al escenario con los pantalones bajados, entre gritos de «hijo de puta» por parte del público, pero al menos el tono de Omar Montes es conciliador. “Yo sé que el chaval me ha tirado el mechero a la cara sin ánimo de hacerme daño. Lo ha hecho sin querer y por eso le vamos a perdonar. Es bonito perdonar. No pasa nada. Guárdate el mechero y pórtate bien. Pobrecico. Todos cometemos errores”. Ambos se dan un abrazo.

Sin embargo, Omar Montes ha sido muy criticado por exponer de esta manera a un asistente a sus conciertos, sin estar seguro de si el joven es mayor de edad. Omar ha acudido a las redes sociales para explicarse a lo largo de tres tuits: «Vamos a ver… si mi madre limpia escaleras y un chico la tira un mechero a la cabeza ¿eso está bien? O si mi padre es carnicero, está atendiendo y le tiran un mechero en la cabeza ¿está bien?? Yo vengo a trabajar, hay niños pequeños en el escenario, mis sobrinas de 8 y 12 años…»

Continúa: «Antes de artista soy persona y subo al escenario a gente k se lo pasen bien, por qué tng k permitir agresiones hacia mi o hacia ls míos solo x ser personaje público. si tú estás trabajando y te tiran un mechero a la cabeza ¿te sentaría bien? Mi oficio no es menos respetable k otros». Y concluye: «Es cierto k la forma k lo subieron no fue la mejor y lo siento, pero ante una situacion así hay k actuar rápido, no sabemos si ese chico tiene más objetos para seguir lanzando. ayer no vinieron mis abuelos pero normalmente están conmigo en el show. si les da con 80 años ¿¿que pasa??

Omar Montes, que ha sido número 1 en España con ‘Alocao’ junto a Bad Gyal, tiene 4 canciones actualmente en el top 100 de nuestro país: ’Si tú te vas’ junto a Khaled, Kaydy Cain y Yung Beef en el puesto 7; ‘La llama del amor’ junto a Jairo Deremache en el puesto 17 (platino); ‘Risueña’ junto a Daviles De Novelda en el 88 (platino) y ‘Tú y yo’ con Beret en el 99.

Concierto de Omar Montes.

Esto es legal?

Vale que tirarle el mechero está fatal, pero ir a buscarlo y subirlo a rastras al escenario? Tiene pinta de ser menor de edad… Cada vez compro menos a este tío. Sólo con ver el tipo de seguridad que lleva… Menudos matones 😡 pic.twitter.com/ZojTra06w1 — Chechu 🏳️‍🌈 (@Ch3txu) August 31, 2022

Segunda parte. Se lo llevan entre varios seguridades después de que Omar lo exponga en el escenario. Alguien conoce al chaval para que cuente lo que pasó después? Espero que esté bien pic.twitter.com/6wKtMTb5sS — Chechu 🏳️‍🌈 (@Ch3txu) August 31, 2022