5 temazos para descubrir los 5 primeros discos de Ezra Furman

‘All of Us Flames’ de Ezra Furman es nuestro «Disco de la Semana». Antes de proceder a su análisis en la reseña pertinente, recordamos algunas de las canciones clave que nos han llevado a la que es una de las obras más importantes de la artista.

Antes de emprender carrera en solitario, la autora había liderado el grupo Ezra Furman & The Harpoons, con quienes había publicado varios discos, entre ellos el pequeño hit ‘Take Off Your Sunglasses‘. De corte dylaniano, sería un aperitivo de lo que vendría después, pero el grupo se separó en 2011. Reiniciaba así una carrera interesante y variada, de la que seleccionamos 5 clásicos. Cada uno pertenece a uno de sus 5 primeros discos.

Dr Jekyll & Mr Hyde

En la portada de su primer disco en solitario, ‘The Year of No Returning’, veíamos una foto en primer plano de Ezra Furman sangrando por la nariz. No debe recordarlo con mucho cariño, pues solo muy ocasionalmente ‘Dr Jekyll & Mr Hyde’ o ‘The Queen of Hearts’ aparecen por su repertorio. La primera -como la joya perdida ‘Cruel, Cruel World’- evidencian esa influencia de Bob Dylan sobre la que Ezra Furman se explaya ahora en las entrevistas.

Con unos exquisitos arreglos de viento y sirviéndose de la dualidad de la famosa novela del siglo XIX, Furman habla de las cosas “que se guarda en su interior para sí”, de la diferencia entre lo que muestra y lo que es. Dos opuestos que no tienen tanto que ver, como la versión de estudio y la rugosa de directo de esta canción.





My Zero

También dominada por una sección de vientos, en este caso más persistentes era ‘My Zero’. El segundo disco en solitario de Ezra Furman, ‘Day of the Dog’, incluía la que ha terminado siendo la canción más habitual de su setlist. Gloriosa, de cierto toque glam y eufórica en melodía, fue escrita por Furman sin ningún objetivo. Cuando le preguntaban en Tumblr qué quería decir con eso de “pensé que siempre serías mi cero”, respondía que no significaba nada. Que se inspiró en el tipo de letras de Rolling Stones. Con el tiempo, en cambio, ha terminado significando muchas cosas para ella: “dejar el hogar, perder algo que pensabas que te venía dado e inmutable… Una gran América salvaje ha sido parte de eso”.



Restless Year

El tercer disco de Ezra Furman ‘Perpetual Motion People’ no solo destacaba por la influencia de David Bowie. Phil Spector, la Motown, las girl groups de los 60… se asomaban en un largo cuya portada mostraba ya a Ezra portando vestido. ‘Lousy Connection’ y ‘Haunted Head’ presentaban influencias evidentes del doo-wop, mientras ‘Body Was Made’ hablaba de su transición de manera muy abierta. ‘Restless Year’, con su mención a Dostoevsky, permanece como el gran éxito de aquel disco, dada su energía y potencial en vivo.



Love You So Bad

‘Transangelic Exodus’ ocupó un lugar destacado en nuestra lista de Mejores Discos de 2018. El álbum estaba dedicado a los inmigrantes, a los refugiados, a los encerrados a la fuerza en los armarios; a todos esos seres vulnerables, heridos y perseguidos por la sociedad y que buscan un mundo mejor. Por allí estaba ya incluida la obra maestra de Ezra Furman que se viralizaría gracias a ‘Sex Education’, la sempiterna ‘Love You So Bad’, genial en su uso de cuerdas y en su tarareo final, intenso como el recuerdo del amor pasado que se nos narra en el texto. “Todavía me mandas algún email ocasional, he conseguido un trabajo de mierda en una tienda, te echo tanto de menos…”





I Wanna Be Your Girlfriend

El último disco hasta ahora de Ezra Furman era ‘Twelve Nudes’, un álbum brevísimo de 27 minutos, compuesto en general por canciones de más o menos vocación punk en torno a los 2 minutos. Era el caso de la final ‘What Can You Do But Rock’n’Roll’, mientras ‘In America’ era de las que tenían una deuda con Bruce Springsteen. Aunque no conseguía ser el mayor hito de su carrera, sumaba nuevos singles como ‘I Wanna Be Your Girlfriend’. Una canción que en principio consideraba un poco tonta para ser grabada, pero que estaba en sintonía por su gusto por las canciones de los años 60. El tema avanza con 2 años de antelación que Furman se reconocerá como mujer trans en la frase «Estaba considerando deshacerme de Ezra y optar por Esme / Cariño, ¿te parecería muy raro?».