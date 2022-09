The Weeknd pierde la voz y abandona un show a la 5ª canción

The Weeknd continúa con la gira de presentación de su disco de este año, ‘Dawn FM’. La noche del 3 de septiembre en Los Ángeles será difícilmente olvidada por Abel Tesfaye, pues ha tenido que cancelar el concierto durante la 5ª canción, que además era uno de sus mayores éxitos, ‘Can’t Feel My Face’.

Según los usuarios de Setlist.fm, antes llegó a interpretar ‘Alone Again’, ‘Gasoline’, ‘Sacrifice’ y ‘How Do I Make You Love Me?’.

El cantante ha querido explicar a la audiencia la situación, en lugar de informar a través de las redes sociales de lo que sucedía. “Esto me está matando, no quiero detener el show. Pero no puedo daros el concierto que quiero daros ahora mismo”.

The Weeknd ha explicado que se iba a asegurar de que iban a devolver el dinero y que iba a ofrecer un concierto de verdad para esa misma audiencia en el futuro. Después sí que ha posteado en las redes: “Mi voz desapareció durante la primera canción y estoy devastado (…) Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Prometo que os compensaré en una nueva fecha”.

Según las estimaciones de Mediatraffic, ‘Dawn FM’ está salvando los muebles finalmente pese a la falta de impacto de sus singles esta vez. Se acerca a los 2 millones de unidades vendidas y permanece en el top 50 en Estados Unidos y reentra estos días al 99 en Reino Unido. En España lo encontramos en el número 96 después de 32 semanas.

The Weeknd abruptly ends LA concert after just 3 songs due to losing his voice:

“I just lost my voice. This is killing me. I don’t want to stop the show but I can’t give you the concert I want to give you right now.” pic.twitter.com/PELyS9pyzt

— Pop Crave (@PopCrave) September 4, 2022