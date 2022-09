Two Door Cinema Club cancelan su gira por enfermedad

En la misma semana de salida de su quinto disco, ‘Keep On Smiling’, Two Door Cinema Club han anunciado que no podrán realizar la gira de presentación que tenían planteada por Europa durante los meses de septiembre y octubre por razones de salud. En concreto de Kevin Baird, bajista, teclista y corista (a la izquierda en la foto), que sufre una enfermedad que no ha especificado pero necesita someterse a una operación en la que le van a retirar el órgano afectado.

Dice el mensaje que el propio Kevin ha escrito en Instagram: “Este año me han diagnosticado una enfermedad autoinmune incurable y he estado recibiendo tratamiento gracias al increíble sistema sanitario. Me ha encantado hacer conciertos este verano, sobre todo después de tanto tiempo sin poder tocar, pero ha sido muy duro para mi cuerpo. He tenido muchos altibajos con esta enfermedad y después de muchas conversaciones con el médico, hemos decidido que el siguiente paso es una operación para quitar el órgano afectado, después de lo cual, la situación debería ser mucho más manejable”.

- Publicidad -

Para saber si el resto de fechas se mantienen, entre ellas, las americanas, hay que esperar a la evolución tras la retirada de este órgano, por lo que se desconoce cuándo podrán volver Two Door Cinema Club.

En el comunicado publicado en Instagram, Kevin agradece de nuevo al sistema de salud y a sus compañeros Sam y Alex por su apoyo.