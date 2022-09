Nevver: «La gente se fija más en tus redes sociales que en tu música»

La música de Nevver ha ido evolucionando desde el clásico post-punk que todo parecía embadurnarlo en el underground hace unos años hacia otros derroteros. Algunas de las canciones que han publicado este año Javier Aparicio (voz), Borja Aranda (teclados y guitarras) y Raúl Serrano (bajo) agrupadas en el disco ‘999’ son bastante inclasificables. Se nota que han escuchado lo mismo drum&bass que industrial que trap, como también otros proyectos como [VVV] Trippin’.

Dada su particularidad, Nevver son los nuevos invitados de nuestra sección «Meister of the Week» comisariada por Jägermeister. Y en ella han escogido curiosamente un tema por ellos mismos bautizado como «el indie es para ricos» que rápidamente deriva hacia otros caminos. Una reflexión sobre la esclavitud de las redes sociales para los músicos que da que pensar.

- Publicidad -

¿Por qué habéis escogido el tema «¿el indie es para ricos?» para esta sección?

Bueno, en realidad no sabíamos qué escoger (risas). Así que pensamos que hablar un poco de «actualidad» podría estar bien.

¿Estáis pensando, al escoger este tema, en ropa imposible de cara, en smartphones que superan el salario mínimo, o a qué os referís?

Creemos que es un poco de todo. Hoy en día no vale solo con hacer música y subirla a Internet, tienes que ir a la moda, seguir corrientes, estar 24/7 en redes sociales… se podría decir que tu imagen personal casi tiene más influencia que tu música. Al mismo tiempo, hoy en día es «barato» hacer música, grabar en casa y tal, pero todo lo anteriormente nombrado tiene muchísima influencia en cómo te va a ver la gente.

- Publicidad -

Una de las cuestiones que planteáis es si el indie sigue siendo indie, ¿qué queréis decir?

Es que el indie ha acaparado tantos géneros de música… el indie no deja de ser música independiente, distribuida de forma independiente, bajo nuestros puntos de vista, con pocos recursos, cercana a la escena DI… pero si te vas a un festival y preguntas sobre grupos indies, te van a salir los grupos de siempre…

Precisamente con la música tan variada que hacéis, ¿os sentís u os habéis identificado alguna vez como «indies» vosotros mismos?

A nosotros nos han etiquetado dentro de muchos géneros, lo cual nos parece gracioso -en el buen sentido- porque muchos de esos géneros ni los hemos nombrado a la hora de componer. Pero sí es cierto que tenemos influencia de muchos géneros: tener la mente abierta ayuda a ser creativo. Respecto a si alguna vez nos hemos considerado indies… parece que no, pero es una «escena» muy hermética, así que siempre nos hemos considerado de nosotros mismos, como quien dice.

- Publicidad -

Vuestro propio sello Elefant, tradicionalmente «indie», está virando hacia nuevos estilos como rebe, interrogación amor… ¿se sigue utilizando la palabra «indie» en este entorno? Y si se hace, ¿es un poco de manera peyorativa, irónica o como de post-humor?

Elefant es un sello que apuesta por grupos y artistas independientemente del éxito que puedan tener, lo hacen porque le gusta lo que ese grupo hace, porque se sienten identificados, tengan recursos o no, y si no los tienes, te los proporcionan y te ayudan en lo que haga falta. Si son la referencia de la música independiente tras tanto tiempo, es por algo. La palabra «indie» se ha utilizado tanto que ya casi carece de significado, pero no creo que tenga que ir ligada al sonido que hagas. No creo que tenga un significado peyorativo pero sí muy generalista y vago para definir a un grupo de música.

«La palabra «indie» se ha utilizado tanto que ya casi carece de significado, pero no creo que tenga que ir ligada al sonido que hagas»

¿Qué función creéis que cumplen las redes sociales en este tema? Que era una de las cosas que comentabais. ¿En qué creéis que ha derivado la escena al respecto?

Las redes sociales tienen tanta importancia hoy en día que casi la gente se fija más en ellas que en tu música. La música debería ser lo que proyecta quien eres y las redes sociales una extensión de eso. Pero hoy en día casi que se hace música especialmente para redes sociales (TikTok, Reels, etc).

Son una gran herramienta de comunicación pero también un arma de doble filo. Las redes para nosotros nunca han sido nuestro fuerte pero sí que nos han servido para acercarnos a otros grupos, pero como en todo hay mucha toxicidad… dentro y fuera de la escena.

¿Creéis que se puede hacer un uso más interesante, enriquecedor, sociopolítico, filosófico… de las redes sociales, como plantean algunos activistas?

Claro que sí, son herramientas de difusión y puedes difundir y seguir temas culturales, políticos, sociales, etc, pero también son herramientas de consumo y muchas veces te ves obligado a consumir cosas que no quieres. Lo que lo hace difícil es que estás a merced de un algoritmo.

¿Qué es lo que más os molesta del postureo?

Jajaja bueno, ni nos molesta ni nos deja deja molestar, habrá quien piense que nosotros «hacemos» postureo, al final es algo muy subjetivo.

Una de las palabras que habéis usado al presentarnos el tema es «oportunidades». ¿Os referís a salidas en el mundo laboral, al paro juvenil, oportunidades al terminar una carrera o a qué?

A todo en general de lo que nombras. Faltan oportunidades para los jóvenes y no tan jóvenes, para la música en general, para gente con y sin estudios. Al final hay que tirar para delante con lo que haya. ‘999’ ha sido compuesto y grabado entre España y Francia porque uno de nosotros tuvo que buscar oportunidades fuera de Madrid para salir adelante.

Vuestra música es en gran medida muy oscura, ¿hay algún tema concreto que creáis que se acerca a este tema que habéis escogido o lo trate abiertamente?

Mmmm… no de manera particular. Nos gusta hablar sobre todo de cómo nos sentimos o de sensaciones y sentimientos que cualquiera experimenta en su día a día. Puede ser un amor no correspondido, de la nostalgia, o de una noche desenfrenada.