ilsen, antes sumido en las guitarras, encuentra su propósito en la electrónica

ilsen es un grupo de Barcelona que lleva más de una década en activo y varios lanzamientos publicados a sus espaldas, y que hoy forma parte de la comunidad musical Acqustic. En 2011 vio la luz su primer EP ‘Entresol’ y, desde entonces, ha alternado el lanzamiento de epés como ‘La constante huida’ (2013) o ‘Antes era antes’ (2018) con el de un álbum largo llamado ‘Valle inexplicable’ que llegó a las plataformas en 2015.

El grupo, formado por Edu Cruz (voces), Luis Voodoo (guitarras), Marcel Furment (bajo), Leo Fernández (batería) y Joan Recordà (teclados), se inició en la música con un sonido guitarrero próximo al indie-rock y al rock alternativo de los 90, pero poco a poco ha ido introduciendo elementos electrónicos en su propuesta. De cortes como ‘Puedes tú’ pasó a otros como ¿’Cuánto más?’, en el que las guitarras ya empezaban a convivir con beats electrónicos.

- Publicidad -

Es en los últimos tiempos donde ilsen ha abrazado definitivamente la electrónica y es en cortes como ‘Faro’, su tema más escuchado hasta la fecha, donde cabe hablar de una probable influencia de los Radiohead de ‘Kid A‘. Es evidente, por ejemplo, en la producción electrónica, que remite al catálogo de Warp Records pero sigue sin renunciar a las guitarras.

Pero el tema más electrónico de la carrera de ilsen ha llegado esta semana y lo has podido escuchar en la playlist «Ready for the Weekend». ‘Si lo encuentras’ ya no es tan ‘Kid A’, sino que directamente es una canción de electrónica con alma, al modo de unos Moderat. Esta vez, la producción electrónica es especialmente compleja, en su laberinto de beats y atmósferas que te abrazan como lo hacen las dos personas que aparecen en su portada.

- Publicidad -

Las letras de ilsen han hablado, en ocasiones, sobre la dificultad de encontrar un propósito en la vida. Pero ‘Si lo encuentras’ habla de «ese momento en el que, después de muchas búsquedas o intentos, das con la tecla (ya sea una persona o propósito vital)». El tema «se posiciona a favor de abrazar ese algo, pase lo que pase, digan lo que digan, y sin miedo a cómo acabe la historia».