Asesinado a tiros el rapero PnB Rock

El rapero PnB Rock ha sido asesinado en la tarde de este lunes en Los Ángeles, cuando un desconocido le ha asaltado en el interior de un restaurante donde se encontraba comiendo con su novia. El asaltante ha intentado robar sus joyas y, a continuación, le ha propinado varios disparos. El artista ha fallecido al llegar al hospital, con 30 años de edad.

Nacido en 1992 en Filadelfia, Rakim Hasheem Allen vivió una juventud dura. Su padre murió cuando él tenía 3 años, su tío -quien le crió- cuando cumplió 15, y a los 19 entró en prisión condenado por posesión de drogas y otros crímenes. Pasó 33 meses encarcelado y, después, vivió una temporada en la calle.

- Publicidad -

El rapero se dio a conocer en 2015 gracias a ‘Jealous’, su single con Fetty Wap y, en los siguientes años, llegó a publicar dos álbumes largos, ‘Catch These Vibe’ en 2017 y ‘GTTM: Goin Thru the Motions’ en 2019. ‘Selfish’, uno de los sencillos extraídos de su debut, acumula cerca de 350 millones de reproducciones en Spotify.

Otro de los grandes éxitos de PnB Rock es ‘Cross Me’, su colaboración con Ed Sheeran y Chance the Rapper incluida en el álbum de colaboraciones del primero, que supera los 360 millones de reproducciones. En aquel álbum, PnB Rock compartía elenco con Justin Bieber, Camila Cabello o Khalid, entre otros.

- Publicidad -

Entre las artistas que han lamentado la muerte de PnB Rock se encuentra Nicki Minaj, quien ha expresado que fue «un placer» trabajar con él, y ha lamentado que «después (del asesinato de) Pop Smoke los raperos no podemos hacer pública nuestra localización». También ha pedido a las personas que trabajan con los raperos y que «tanto dinero ganan gracias a ellos» que cuiden de ellos y les «recuerden que son presas en un mundo lleno de depredadores».