Laura Pausini se niega a cantar ‘Bella Ciao’ en el Hormiguero

El himno ‘Bella Ciao’ se popularizó en todo el mundo tras el exitazo de la serie de atracos ‘La Casa De Papel’, hasta el punto de que no es nada raro que la pongan en cualquier celebración, fiesta de pueblo o discoteca. Precisamente esto prueba que no todo el mundo conoce por qué existe esta canción o que propósito cumple. Este lunes, El Hormiguero volvía tras el parón de vacaciones y lo hacía con la visita de los cuatro «coaches» de La Voz: Laura Pausini, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López.

El programa se desarrolló de forma normal y, entre broma y broma, llegó la sección de Trancas y Barrancas, que esta vez consistía en replicar la fórmula del programa que presentaba Alonso Caparrós en Antena 3 a principios de milenio, ‘Furor’. Las hormigas lanzaban una palabra y los invitados tenían que cantar una canción que incluyese tal letra. En un momento dado, Pablo Motos empezó a cantar el ‘Bella Ciao’ y Pausini inmediatamente se negó a cantarla: «No, no, no… Es una canción muy política y yo no quiero cantar canciones políticas». Tras esto, Motos paró de cantar la canción y el programa siguió de forma normal.

‘Bella Ciao’ fue el himno de los partisanos italianos como parte de la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que es un himno antifascista. Desde que Pausini se negó a cantarlo en el programa de Pablo Motos, las redes se han llenado de comentarios sobre lo ocurrido. Algunos lo interpretan positivamente y ven a la italiana negándose a cantar un himno antifascista convertido en himno fiestero, mientras que otros han acusado directamente a Pausini de fascista, al negarse a cantarlo. Ella lo tiene claro: «No canto canciones políticas ni de derecha ni de izquierda».

No canto canciones politicas ni de derecha y ni de izquierda.

Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años.

Que el fascismo sea una verguenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda politica.

No se inventen lo que no soy.

— Laura Pausini (@LauraPausini) September 13, 2022