Lil Nas X ha anunciado que su nuevo single verá la luz el próximo viernes 23 de septiembre. ‘START WALKIN’ no marca el inicio de su nueva era discográfica, sino que pertenece a su colaboración con el videojuego League of Legends, LOL para los amigos.

En Instagram, Montero ha compartido un anuncio de tres minutos de su colaboración con ‘League of Legends’ en el que interpreta al nuevo CEO de la compañía, declarado por sí mismo de manera unilateral, y en el que cuenta que ‘START WALKIN’ será la mejor canción de la historia. Tanto que hará que la gente la escuche literalmente en todas partes, incluido el interior de un refrigerador.

- Publicidad -

Por lo que se puede escuchar en el anuncio, y también en otro avance en el que Lil Nas X ha declarado que prohibirá a los pasivos jugar a ‘League of Legends’, la canción traerá un sonido de pop épico con guitarras acústicas, en el estilo de Post Malone.

La colaboración de Lil Nas X con ‘League of Legends’ no se acabará ahí. El 5 de noviembre, el autor de ‘MONTERO‘ ofrecerá una actuación musical en la final del certamen League Of Legends Worlds Finals, que se celebra en San Francisco. Además, se ha diseñado un «skin» con la imagen de Montero que se podrá ir desbloqueando hasta el 14 de noviembre.

- Publicidad -

El próximo mes de noviembre, Montero también se embarcará en su primera gira mundial, que recaerá en Barcelona el día 17. ‘MONTERO’, su debut, fue uno de los discos más escuchados del año pasado, gracias al éxito de singles como ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ o ‘INDUSTRY BABY’.