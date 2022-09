Melanie C revela que sufrió una agresión sexual en 1997

Melanie C ha revelado que sufrió una agresión sexual la noche antes de que Spice Girls dieran su primer concierto, en el año 1997. Ocurrió en un salón de masajes, cuando ella tenía 23 años, y la británica cuenta que ha vivido durante años con el recuerdo enterrado en su memoria.

En un podcast, ha recordado el incidente: «Me sentí violada. Me sentí vulnerable. Me sentí avergonzada. Y después me sentí insegura. Pensé, ¿estoy en lo cierto? Porque en el contexto en el que estaba te quitas la ropa delante de un profesional». Melanie cuenta que decidió ignorar el incidente porque no tenía tiempo de pensar en otra cosa que no fueran las Spice Girls, pero asegura que, durante años, el suceso le ha afectado, aunque lo tuviera «enterrado» en su mente.

- Publicidad -

Mel C cuenta que el recuerdo le surgió de nuevo mientras escribía su libro de memorias, titulado ‘Who I Am’, a la venta desde hoy viernes. «Me vino en un sueño o, más bien, me desperté y el recuerdo estaba en mi mente. No se me había ocurrido hablar de ello en el libro, pero después pensé que era importante para mí contarlo, y por fin procesar lo que pasó».

En todo caso, Melanie c aclara que vivió una versión «leve» de una agresión sexual, pero ha sido ahora cuando ha empezado a asimilar lo ocurrido.

- Publicidad -

‘Who I Am’ es el título de uno de los singles más recientes de Melanie, publicado en su álbum de 2020 ‘Melanie C‘. Sobre él tuvimos ocasión de hablar con ella en una entrevista.

Estos días, Spice Girls han celebrado el 25 aniversario de ‘Spiceworld’, su exitoso segundo álbum, con una reedición. Fue el último disco de la girl band que incluyó a Geri en la formación.