Paramore anuncia ‘This Is Why’, su primer single en cinco años

Paramore ha anunciado oficialmente su regreso con la fecha de su primer single en cinco años, tras los lanzados durante el rollout de ‘After Laughter’ en 2017. El nuevo sencillo se titula ‘This is Why’ y estará disponible para todo el mundo a partir del miércoles 28 de septiembre.

El trío encabezado por Hayley Williams ha estado dando pistas de su regreso en redes sociales, alineado con la gira norteamericana de 12 shows que comenzará el 2 de octubre y que se caracteriza por incluir recintos de capacidad modesta para una «experiencia íntima».

- Publicidad -

No será posible escuchar ‘This Is Why’ en su totalidad hasta su lanzamiento, pero Paramore no ha dejado a sus fans sin saber absolutamente nada sobre el sonido del single. La semana pasada apareció un snippet de la canción en el canal de Discord de la banda. Poco después, una cuenta llamada «isthiswhyisthisiswhy» subía a TikTok otro fragmento con el que el grupo dejaba los dientes largos a los fanáticos.

PARAMORE POSTED THIS IN THE DISCORD I'M GONNA THROW UP pic.twitter.com/ArToG2SJvk — M 🥀 (@NeonCrutches) September 8, 2022