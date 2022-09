French 79 no solo hace synth-pop cósmico: es un culo inquieto

Esta noche de sábado 16 de septiembre será el protagonista de la Sala 1 de Razzmatazz un artista tan interesante como French 79. Seguramente por sus canciones más populares o el modo en que le promociona la sala en su hipnotizante anuncio en Instagram imagines a un productor de synth-pop marcado por la historia de la música electrónica en Francia.

Y estás en lo cierto: cita sin rubor a Jean Michel Jarre y Daft Punk entre sus influencias, pero desde Marsella Simon Henner le ha dado su propio estilo al «French Touch» de varias maneras. En primer lugar, es desde pequeño un músico de conservatorio. En segundo, entre su imaginería él mismo asegura que pintan mucho las bandas sonoras de películas como ‘Blade Runner’ y ‘Encuentros en la Tercera Fase’. Y en tercero, últimamente sus pinitos están más cerca de la música clásica. Aunque seguro que de esto último no oímos nada esta noche en la sala barcelonesa, es bueno saber que su último proyecto es toda una curiosidad.

Antes de darse a conocer como French 79, Simon formó parte del grupo Nasser y también del proyecto de Kid Francescoli. Fue Kid quien le abrió los ojos al pop y al electro. Juntos escribieron el éxito ‘Moon (And It Went Like)’, una canción hipnotizante en sus “mmm-mmm”, “mmm-mmm” que se ha ido viralizando con el paso de los años y se acerca a los 100 millones de streamings. El típico tema que te aporta derechos de autor de por vida. Sobre todo si aparece en una serie de Netflix (‘Emily in Paris’).

El primer disco en solitario de French 79, ‘Olympic’ (2016), era el que incluía singles tan populares como ‘Diamond Veins’ o ‘Between the Buttons’. Tres años después llegaba un ‘Joshua’ en el que destacaba ‘Hometown’, pero también otros temas que destacaban la influencia de Tangerine Dream, Soft Machine o Moderat. Si French 79 tomaba su nombre de un cóctel neoyorquino, Simon tenía claro que no iba a dejar de buscar nuevos ingredientes.

En 2021 ‘The Unreal Story of Lou Reed’ era un proyecto entre el ambient y el spoken word junto a Fred Nevché. Y su último lanzamiento hasta ahora es un single de 3 canciones firmadas como SOFA. Se trata en este caso del proyecto ideado junto al pianista Benjamin Fagloire, en el que se introducen elementos electrónicos al modo de ‘Kid A’. Una carrera, pues, impredecible, si bien adivinamos que esta noche se centrará en sus beats más cósmicos…