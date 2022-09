Smashing Pumpkins ha anunciado nuevo disco. ‘ATUM: A Rock Opera In Three Acts’ es un trabajo efectivamente dividido en tres partes, conformado por un total de 33 pistas, que podrá escucharse entero en abril de 2023. Sin embargo, no habrá que esperar hasta entonces para escucharlo, al menos, en partes.

Como Beach House con ‘Once Twice Melody‘, o como tantos grupos y artistas hoy en día, el grupo de Billy Corgan publicará su duodécimo álbum por epés o fascículos: el primero saldrá el 15 de noviembre, el segundo el 31 de enero, y la colección se completará el 21 de abril. Ese mismo día saldrá una edición especial del disco con forma de caja, que contendrá 10 pistas inéditas.

Pero tampoco será necesario esperar mes a mes para descubrir el contenido de ‘ATUM: A Rock Opera in Three Acts’. Cada semana y a partir de hoy, 20 de septiembre, Corgan revelará una canción el disco a través del podcast ‘Thirty Three with Billy Corgan’. Las 10 inéditas del boxet no se estrenarán en el podcast.

La primera de esas canciones, ‘Beguiled’, ya está disponible, y es «classic» Smashing Pumpkins en su sonido situado a medio camino entre el punk-rock y el college rock de los 90. Su videoclip se estrena oficialmente esta tarde a las 18.30.

Por envergadura, uno de sus trabajos más ambiciosos, ‘ATUM: A Rock Opera In Three Acts’ se considera la secuela de otros álbumes dobles de Smashing Pumpkins, Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) y ‘Machina/The Machines Of God’ (2000). Es el sucesor de ‘CYR‘, publicado en 2020.