El fiestón indie de COMMON PEOPLE vuelve a Madrid y Barcelona

Este domingo 25 de septiembre se celebrará en la Sala Paqui (antigua Sala But) de Madrid la fiesta de tardeo COMMON PEOPLE, dedicada al indie de los 90 y los 2000 y previamente celebrada dos veces en Barcelona. De hecho, también habrá una tercera. Después del éxito de las dos ediciones celebradas en abril y julio de este año, la Sala Razzmatazz recibirá de nuevo a DJ Amable y a su inolvidable selección musical el domingo 16 de octubre, a partir de las 18 de la tarde. Las entradas para ambas citas ya están disponibles.

En la sesión madrileña, D JAmable será acompañado por Smart en una fiesta en la que sonarán clásicos de artistas como The Strokes, Blur, Arctic Monkeys, Pulp, The Smiths, New Order, The Chemical Brothers, Los Planetas y todo el indie de aquellos años dorados que se pueda imaginar, tanto de producción nacional como internacional. La apertura de puertas será a las 17 de la tarde. En Barcelona, repitiendo el papel de Maadraassoo y Bilbadino, será Legoteque quien acompañe a DJ Amable en una inolvidable tarde de throwbacks musicales.

Desde el sofisticado dance de LCD Soundsystem y Daft Punk hasta las enérgicas guitarras de The Clash y Nirvana, COMMON PEOPLE llenará la Sala Paqui y la Sala Razzmatazz de nostalgia y buen rollo, el 25 de septiembre y el 16 de octubre, respectivamente.

