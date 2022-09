Taylor Swift anuncia su tema ‘Mastermind’ y recoge otro premio

Taylor Swift ha sido estos días noticia después de recibir el premio a Compositora-Artista de la Década en los Nashville Songwriter Awards. La autora de ‘folklore’ ha recogido su premio por el trayecto de su carrera que abarca de 2010 a 2019.

En la gala, Swift ha explicado su proceso de composición. Ha dicho que divide sus letras en tres categorías, dependiendo de si se imagina escribiendo sus canciones con «pluma» clásica (‘ivy’), con «pluma estilográfica» (‘All Too Well’) o con «bolígrafo de gel» (‘Shake it Off’). En otras palabras, si la letra usa palabras anticuadas, o más modernas pero aún poéticas, o ya directamente pop, usa un instrumento de escritura u otro. En su mente, claro.

Taylor, que ya recibió el Premio a Artista de la década de los Billboard en 2019, donde aprovechó para reivindicar la influencia de Lana Del Rey, ha tenido oportunidad en la gala de Nashville de interpretar en directo la versión de 10 minutos de ‘All Too Well‘.

En otro orden de cosas, Taylor Swift saca nuevo disco el 21 de octubre, ‘Midnights’, y ha empezado a desgranar su contenido en TikTok. Esta «medianoche», Taylor ha anunciado una serie llamada ‘Midnights Mayhem With Me’ a través de la cual irá revelando los títulos de las canciones incluidas en su nuevo álbum. El primero de ellos pertenece a la pista 13, número clave en la numerología de Taylor, y que recibe el título de ‘Mastermind’. Será la pista de cierre.

‘Midnights’, el décimo álbum de Swift, contará la historia de «13 noches de insomnio» que han llevado a la artista a crear un álbum de concepto nocturno. Jack Antonoff vuelve a estar involucrado en el proyecto, como ya lo ha estado en otros de Taylor.