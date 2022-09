‘Bad Thing’ es el gran momento Fleetwood Mac de Miya Folick

La californiana Miya Folick ha publicado un EP llamado ‘2007’ que nuestro compañero Jordi Bardají reseñaba recientemente. En él hay un tema que se ha quedado conmigo y que destaco hoy como “Canción del Día”. Miya Folick ha venido publicando vídeos para casi cada una de las 6 canciones de este lanzamiento. La última de ellas ha sido la titular hace tan solo unos días. Pero era a finales de agosto cuando se publicaba el vídeo para ‘Bad Thing’, el tema que seleccionamos hoy.

Cuando empieza ‘Bad Thing’ no sabes muy bien si estamos ante una producción -o una remezcla- de Underworld o algo así. Miya Folick tiene sus momentos acústicos, pero parece bastante versátil en un registro que resiste comparaciones con gente tan dispar como PJ Harvey o The Killers.

- Publicidad -

En este ‘Bad Thing’, Fleetwood Mac parecen una referencia clara. En concreto los de ‘Dreams’ y ‘Gypsy’. Y es que la canción es tan dulce como ligeramente bailable. La letra habla con arrepentimiento de haber hecho lo que no se debía. También de “amigos falsos” y drogas. En concreto de pasar de ellos: “esta vez me lo tomaré con calma, diré que no a todo lo que no necesito”.

En el vídeo, contemplamos a Miya Folick descubriéndose a sí misma o gozando de su rodaje en lo que parece una salida al dilema del que parte la canción. El típico vídeo que, en lugar de rebozarse en el barro, deja atrás la depresión de la que partía la letra.



Las mejores canciones del mes: