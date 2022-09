Djo construye un sólido y fresco revival ochentero con ‘DECIDE’

Hace dos años ya hablábamos de lo sorprendente que es que una serie del calibre de ‘Stranger Things’ esté formada por un elenco con tantos talentos musicales emergentes. Hablo de Finn Wolfhard (Mike) con Calpurnia y The Aubreys, Maya Hawke (Robin) con su proyecto folk en solitario y Joe Keery (Steve) con Djo, su melenudo álter ego y el tema que nos concierne hoy.

Keery trata Djo como un proyecto totalmente separado de la figura del actor guapo y famoso que todos hemos visto en ‘Stranger Things’. Lo único que le une es el nombre, que se pronuncia igual que Joe, pero que también está diseñado para confundir: «Quería que el nombre estuviese conectado a mí, pero que no estuviese conectado a mí; confunde a la gente todo el tiempo». En directo su estrategia de separación continúa. Djo actúa con una peluca, unas gafas retro y una banda vestida igual que él (en Lollapalooza fueron camisas blancas), algo que sorprendió bastante a Jimmy Fallon.

Djo lanzó su primer álbum en 2019 y, aunque es cierto que sonaba demasiado como un pastiche de Tame Impala y MacDemarco, ‘Twenty Twenty’ fue bastante bien recibido por la crítica. En ‘DECIDE’, el disco que sacó el pasado 16 de septiembre, Djo ha creado un trabajo mucho más redondo, atrevido y fresco. Sigue recordando a Tame Impala, sin duda, pero también puedes escuchar en sus sintetizadores, guitarras y melodías a Joy Division, Daft Punk, Talking Heads, Tears For Fears y, en general, a todo el indie de los 80 y 90. Para redondear, ‘DECIDE’ es un sólido disco de indie pop psicodélico con muchos efectos vocales, letras ingeniosas, melodías extra pegadizas y con algunos toques de disco e hyperpop. En algunos momentos los giros que toman las canciones pueden resultar un poco «off», pero realmente consiguen llamar tu atención y mantenerte enganchado.

‘DECIDE’ te da la bienvenida a su paleta sónica con ‘Runner’, un tema hímnico basado en la repetición de dos partes que se te van a quedar en la cabeza sí o sí. A lo largo de la tracklist hay dancers como ‘Runner’, baladas como la súper ochentera ‘End Of Beginning’ y temas no tan sencillos de clasificar como ‘On And On’ o ‘Half Life’. Si te preguntas qué canción definiría mejor el trabajo de Djo en ‘DECIDE’ sería ‘Change’, el primer single y uno de los mejores y más memorables cortes del disco.