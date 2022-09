La próxima edición de WARM UP Estrella de Levante anuncia hoy sus primeros once nombres, y también las fechas en que se celebrará el festival murciano, que son el sábado 29 y el domingo 30 de abril de 2023. La Fica volverá a acoger el evento.

Entre los nombres confirmados se encuentran Franz Ferdinand, que seguirán presentando sus éxitos, y también otros dos cabezas de cartel como son Yo La Tengo y Vetusta Morla. Además, la primera tanda de confirmaciones de WARM UP cuenta con la presencia de Carolina Durante, Dorian, Carlos Sadness, Mujeres, Niña Polaca, Judeline, pablopablo y Yung Prado.

- Publicidad -

Como novedad, la organización de WARM UP también anuncia hoy que el viernes 28 de abril celebrará la Welcome Estrella de Levante, un concierto especial con el que pretende celebrar el quinto aniversario del festival, y que contará con los directos de grandes bandas que se anunciarán próximamente.

Los abonos tanto para los dos días de festival como el pack de abonos para WARM UP 2023 más la Welcome Estrella de Levante estarán disponibles a precio especial solo para los asistentes a la última edición del festival a partir de este jueves a las 18.00 horas, y solo durante 24 horas (hasta el viernes a las 18.00 horas) en la web de WARM UP. A partir de esa hora, la venta se abrirá para todo el público en cupos limitados de precios que irá subiendo conforme se agoten.